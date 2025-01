Kai Havertz é o melhor atacante do Arsenal: esse é o problema depois da derrota na FA Cup para o Manchester United?

LONDRES – Enquanto os fiéis viajantes do Manchester United gritavam o nome de Joshua Zirkzee, Kai Havertz entrou quase imediatamente no túnel. Você dificilmente pode culpá-lo. Ele deve saber o que está por vir.

Não seria apenas o pênalti perdido na disputa de pênaltis. Foram os remates anteriores que levaram o Arsenal a esta posição, pela segunda vez em cinco dias, onde uma cavalgada de oportunidades perdidas desferiu um duro golpe nas suas perspectivas de troféus. Um caso mortal neste caso, pois, pela terceira vez em cinco anos desde que venceram a FA Cup, foram eliminados da FA Cup na terceira eliminatória.

Pelo resto da temporada, Havertz pode não ter uma semana como esta. O Arsenal também não. Mesmo que esta equipa fosse de alguma forma uma candidata ao título composta por péssimos finalizadores, seria incrível se todos os 49 remates que fizeram contra o Newcastle United e o Manchester United terminassem em golo, nem mesmo o penálti que falharam. A característica definidora da temporada do Arsenal tem sido o seu infortúnio. Bom processo, resultados ruins. Era Havertz a caminho de um pênalti que, sim, poderia ter sido atingido com mais força, mas foi negado mais pela excelência de Altay Bayindir do que por algo feito de errado por um jogador com um histórico de 20 de 21 anteriormente.

O déjà vu, porém, foi forte neste caso. Há um ano, o grande Ian Wright lamentou de forma memorável a ausência de um “assassino” neste Arsenal. Aqui estava Havertz como Kendall Roy, o homem em quem simplesmente não se podia confiar os maiores momentos. Muito emaranhado de membros quando seus companheiros precisam de quietude e serenidade.

Havertz ocupa as posições certas. Isso realmente importa. Um centroavante é basicamente irrecuperável se não fizer isso. Em todas as competições, a equipe tem uma média de 0,5 gols esperados sem pênaltis (npxG) a cada 90 minutos com dois chutes e meio. Mesmo depois de sua semana infernal pessoal, ele é um finalizador com gols igual a xG. Estes não são os números de Erling Haaland, mas são os melhores que Mikel Arteta tem no momento.

E ele continuou a ocupar essas posições neste, assim como fez contra o Newcastle na noite de quarta-feira. No entanto, ao fazer isso, ele destacou sua própria incapacidade de colocar os pés em ordem. Momentos depois de Bruno Fernandes ter afastado com elegância um raro ataque do United, a bola caiu de forma convidativa para o internacional alemão, a apenas 10 metros da baliza. Basta uma conexão convincente com a bola. Até isso parecia fora de alcance, um chute terrivelmente alto e ao lado de sua bota esquerda preferida.

Então, no momento em que tudo estava perdoado, o rebote da bola pareceu favorecer Havertz. Recebendo cruzamento de Martin Odegaard, a virilha pareceu curiosa no início, mas a bola caiu bem. Bayindir não iria chegar lá. Bastou um toque, certo? Mas não esse.

Esses erros servem antes para apagar o que há de bom. Ele poderia ter vendido o contato de Harry Maguire para a defesa dos Emirates, mas marcou o pênalti que Martin Odegaard poderia ter vencido a partida, se não fosse a primeira de uma série de defesas excepcionais de Bayindir. A sua movimentação atrás da linha do United também proporcionou uma excelente oportunidade de cruzamento, com Leandro Trossard conseguindo de alguma forma permitir que Matthijs De Ligt chegasse à linha de golo à sua frente e segurasse a bola.

“É incrível como você não vence esse jogo”, disse Arteta, que esta semana viu seu time converter seis gols e meio em um único gol. “O domínio, a superioridade sobre o adversário e tudo o que fizemos para tentar vencer o jogo. É evidente que não conseguimos o que merecíamos. Existe um elemento de colocar a bola na rede. Conseguimos isso uma vez.” .

“Voltamos para casa muito tristes, mas não poderia estar mais orgulhoso dos meus jogadores. A equipa, individualmente, o que produziu na quarta-feira frente ao Newcastle, frente a duas equipas de topo, é incrível. Não fomos recompensados.”

Quando questionado se a forma de Havertz poderia melhorar, acrescentou: “Ele e todos eles, eu os amo, todos nós os amamos. Individualmente e em equipe, eles são uma alegria. O que esta equipe produz a cada três dias é incrível, independentemente de O que acontece.” isso acontece. Não vou perder isso de vista.

“O que podemos fazer melhor? Vamos tentar fazer. É uma parte emocional relacionada à confiança, mas é muito difícil pedir mais alguma coisa aos nossos jogadores.”

Tal adoração não foi compartilhada pela maior parte do Emirates Stadium, onde muitos assentos ficaram vazios após a falha de Havertz na disputa de pênaltis. Adicione aquelas falhas incômodas contra o Newcastle (sim, o cruzamento saiu ao lado, mas ele ainda não conseguiu acertar de cabeça) ao evento de domingo e você terá uma oscilação na hora errada. A janela de transferências de janeiro traz demandas dos torcedores que não necessariamente se correlacionam com a disponibilidade. Entretanto, é pouco provável que a melhor alternativa, talvez a única, regresse tão cedo. Menos de 10 minutos após o golpe inicial, Gabriel Jesús foi forçado a abandonar devido a uma lesão no joelho. Arteta confirmou que não era o joelho direito que o incomodava desde a Copa do Mundo de 2022. Apesar disso, parece ser um grande problema para uma equipe que já está sem Bukayo Saka e Ethan Nwaneri.

“Uma grande preocupação”, disse Arteta. “Ele teve que sair de maca com muita dor, tocando o joelho. Não parece bom. O preocupante é a sensação que ele teve quando teve que sair e a dor que sentiu.”

Quanto a Havertz, o problema, talvez, seja o mesmo do anterior do Arsenal. Havertz é o melhor centroavante que eles têm e há muitos melhores do que um jogador que foi inicialmente contratado com a expectativa de que seus dias na frente da linha ficassem no passado. Os 0,47 npxG por 90 que ele consegue na Premier League são superados por 10 jogadores, não apenas Haaland e Mohamed Salah, mas também Yoane Wissa e Dominic Solanke.

Arteta sempre se esforçou para reprimir qualquer sugestão de um ataque mais heliocêntrico. Ele não quer que seus objetivos dependam dos altos e baixos de qualquer jogador, mas sim do compartilhamento das oportunidades ao seu redor. No entanto, certamente isso pode ser feito jogando com o atacante do calibre de Alexander Isak que a base de fãs anseia. Um bom finalizador como Havertz marca em seu xG. Os melhores dos melhores encontram uma maneira de superar consistentemente os números subjacentes.

“Sentimos falta de jogadores diferentes de várias maneiras. Entendo isso, mas não posso amar mais os nossos jogadores. Concentro-me muito naqueles de nós que têm de jogar ao mais alto nível. O resto não está nas minhas mãos”.

É assim que é. Por outro lado, o problema de Havertz tem sido esta semana.