Kalinga Lancers registra segunda vitória consecutiva ao derrotar o Team Gonasika

O Vedanta Kalinga Lancers garantiu sua segunda vitória consecutiva na temporada depois de derrotar o Team Gonasika por 2 a 1 na partida Hero Hockey India League (HIL) 2024-25 no Birsa Munda Hockey Stadium em Rourkela na quinta-feira. Antoine Kina (28′) e Aran Zalewski (33′) marcaram para o Kalinga Lancers, enquanto SV Sunil (14′) marcou o único gol do Team Gonasika.

Nas duas últimas partidas, o Kalinga Lancers saiu na frente logo nos primeiros cinco minutos graças a Thierry Brinkman. Não foi o caso hoje, já que Gonasika controlou a posse de bola e teve a primeira boa chance da partida. No entanto, o SV Sunil não conseguiu aproveitar esta oportunidade longe de uma posição promissora.

Os Lancers venceram o primeiro escanteio após uma boa jogada de Gursahibjit Singh. O remate de Alexander Hendricks passou ao lado da baliza.

O impasse foi finalmente desfeito aos 14 minutos, quando SV Sunil marcou o seu segundo golo no torneio. Na cobrança de falta a bola passou para Jack Waller que mandou para o gol. Sunil estava no lugar certo para passar a bola por Krishna Bahadur Pathak em direção ao gol.

Aos 21 minutos, Araijeet Singh Hundal esteve perto de aumentar a vantagem da sua equipa. Waller fez um passe para Hundal de dentro do seu meio-campo, perto do círculo. O atacante indiano deu um toque e chutou ao lado do gol.

Os Lancers pensaram ter marcado o empate aos 23 minutos, quando Antoine Kina driblou para o círculo antes de passar a bola para Nicolas Bandurak, que bateu o goleiro Oliver Payne. O árbitro Coen van Bunge, no entanto, anulou o gol de forma polêmica.

Depois de pedir ao árbitro de televisão Anand Dangi para verificar o gol, Van Bunge marcou o gol e decidiu que Kina havia acertado a bola por cima do joelho de Lee Morton durante a preparação, apesar de Dangi ter dito que não encontrou nenhuma evidência para descartar o gol.

Os Lancers empataram merecidamente aos 28 minutos, quando Kina marcou seu primeiro gol no torneio. A defesa de Gonasika não conseguiu tirar a bola do círculo e Kina finalmente ganhou a posse de bola antes de desferir um golpe imparável que ultrapassou Payne. Os Lancers tiveram algumas chances, mas não conseguiram converter, já que o primeiro tempo terminou em 1 a 1.

Gonasika venceu seu primeiro escanteio aos 43 minutos, Struan Walker, que marcou um gol de pênalti no torneio, viu sua jogada arrastada para o gol ser bem defendida por Pathak.

O último quarto foi cauteloso, com os Lancers se mantendo firmes na defesa, mesmo com Gonasika lutando para criar chances decentes.

Os Lancers poderiam ter decidido o empate aos 53 minutos se não fosse a má finalização de Dilpreet Singh. Angad Bir Singh mostrou habilidades 3D excepcionais para vencer alguns defensores e chegar à linha do gol. Angad Bir reverteu a bola em direção à marca do pênalti. O goleiro Payne saiu da linha para fechar o ângulo de Angad Bir, deixando Dilpreet com todo o gol para mirar. O indiano voou, mas seu chute saiu longe do gol.

Com o passar do tempo, Gonasika jogou tudo o que tinha para tentar fazer um gol, mas foi negado por uma sólida defesa do Lancers. Depois de um início de temporada instável, os Lancers conseguiram garantir a segunda vitória consecutiva na temporada.

A vitória permite aos Lancers subir ao terceiro lugar na classificação do campeonato com sete pontos. Já o Gonasika ocupa a sétima colocação com quatro pontos.

Shrachi Rarh Bengal Tigers enfrentará Tamil Nadu Dragons em 10 de janeiro às 20h15 IST.

