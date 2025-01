Kalinga Lancers registra sua primeira vitória ao derrotar Shrachi Rarh Bengal Tigers

Kalinga Lancers passa para o quinto lugar com uma grande vitória sobre Shrachi Rarh Bengal Tigers.

O Vedanta Kalinga Lancers conquistou sua primeira vitória na Hero Hockey India League (HIL) 2024-25 ao derrotar o Shrachi Rarh Bengal Tigers por 6 a 0 no Birsa Munda Hockey Stadium em Rourkela na terça-feira. Thierry Brinkman (3 e 47), Sanjay (6), Alexander Hendrickx (9), Nicolas Bandurak (29) e Boby Singh Dhami (49) marcaram pelo Kalinga Lancers.

Foi uma partida entre duas equipes em extremos opostos da tabela, com o Shrachi Rarh Bengal Tigers na liderança, tendo vencido as três partidas até hoje. Já o Vedanta Kalinga Lancers perdeu duas e empatou uma das três partidas. Isso mudaria no final da partida, quando os Kalinga Lancers finalmente iniciaram sua campanha.

Os Lancers tiveram um início incrivelmente rápido ao abrir uma vantagem de 2 a 0 nos primeiros quatro minutos. Thierry Brinkman foi fundamental para o início perfeito da equipa da casa ao marcar o primeiro golo e ao vencer um canto de grande penalidade que originou o segundo golo.

Aos três minutos, o craque holandês entrou no círculo sem marcação e foi bem avistado por Dilpreet Singh com um belo passe. O goleiro Jamie Carr foi rápido em fechar o ângulo, mas Brinkman conseguiu chutar para o gol.

As coisas foram de mal a pior para Shrachi Rarh, do Bengal Tigers, que concedeu outro escanteio de pênalti aos seis minutos. Desta vez, Hendrickx mirou e acertou no canto superior direito para dar aos Lancers uma vantagem de 3 a 0 em apenas seis minutos.

Antes do jogo, os Lancers tiveram a pior porcentagem de conversão de escanteios de pênalti de qualquer time da Indian Hockey League, com apenas 16%. Você pode dizer que o técnico Valentin Altenburg ficou feliz com a forma como seus drag flicks iniciaram o jogo.

Os Lancers conquistaram o terceiro pênalti aos 11 minutos, mas Carr fez uma boa defesa para evitar o drag flick de Hendrickx.

Os Tigres tiveram mais posse de bola e mais penetração no círculo, mas além de um try de Sukhjeet Singh, tiveram pouco a mostrar por seus esforços.

Hendrickx teve a chance de dobrar sua marca naquela noite logo no final do primeiro quarto, mas viu seu movimento de arrasto bloqueado pelos running backs dos Tigers.

Os Tigres começaram o segundo quarto com o pé na frente, conquistando o primeiro pênalti do jogo. O goleiro Krishan Bahadur Pathak defendeu a tentativa de Jugraj Singh antes de defender o chute poderoso de Rupinder Pal Singh. A bola chegou a Abhishek, mas o atacante indiano chutou ao lado da trave.

Dilpreet esteve a poucos centímetros de fazer o 4 a 0 aos 21 minutos, quando criou espaço para si no círculo antes de desferir um chute de machado feroz que caiu na trave.

Os Lancers marcaram o quarto gol aos 29 minutos e Brinkman voltou a criar o gol. O holandês pegou a bola pela esquerda da área e chutou em direção ao gol. Nicolas Bandurak empurrou o taco bem na frente do zagueiro do Tigers, Jasjit Singh Kular, para desviar para o gol.

No terceiro quarto, os Tigres tiveram a primeira grande chance aos 35 minutos. Sukhjeet Singh roubou a bola de Arthur van Doren no alto do campo e lançou o contra-ataque. Ele cabeceou para a linha de 23 metros antes de passar a bola para Affan Yousuf à sua direita. Pathak fez bem ao sair da linha e aliviar o chute de Yousuf antes de Hendrickx voltar para empurrar a bola para longe do gol.

Pathak entrou em ação aos 40 minutos, quando o goleiro indiano fez uma defesa sólida para evitar o arrasto de Jugraj Singh. Os Lancers quase fizeram o 5 a 0 no outro lado, quando Gursahibjit Singh desviou um cruzamento de Brinkman para a rede lateral de um bom ângulo.

Dilpreet desperdiçou uma oportunidade de ouro para marcar o quinto gol dos Lancers aos 43 minutos, ao não conseguir acertar a bola com todo o gol à sua mercê.

Os Lancers não precisaram esperar muito para marcar o quinto gol. Desta vez foi Bandurak quem se tornou o provedor ao fazer um passe reverso inteligente pela esquerda que libertou Brinkman. O holandês cruzou a linha do gol antes de ultrapassar Carr aos 47 minutos.

Boby Singh Dhami entrou na festa e fez 6 a 0 para os Lancers aos 49 minutos. O jovem atacante indiano recebeu na entrada da área e, de costas para o gol, acertou o canto inferior com um chute deslumbrante. de machado

Os Tigers criaram algumas meias chances, mas não incomodaram os Lancers, já que o time da casa conquistou a primeira vitória da temporada. Com a vitória, os Lancers subiram para o quinto lugar enquanto os Tigers permanecem na liderança da tabela de pontos.

O melhor em campo, Krishan Bahadur Pathak, disse: “Não fomos bons na defesa de pênaltis nas partidas anteriores, mas hoje melhoramos. Nossos atacantes também foram clínicos hoje, criando oportunidades sempre que faziam ataques circulares.”

O time Gonasika jogará contra Tamil Nadu Dragona no dia 8 de janeiro às 18h IST. UP Rudras jogará contra Hyderabad Toofans no dia 8 de janeiro às 20h15 IST.

As partidas serão transmitidas em vários canais e em vários idiomas. A programação inclui a rede Doordarshan, incluindo DD Sports, bem como a Sony Sports Network – Sony Ten 1, 3 e 4.

