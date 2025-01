Kamindu Mendis, do Sri Lanka, eleito jogador de críquete masculino emergente do ano da ICC em 2024

Kamindu Mendis marcou 1.451 corridas no críquete internacional em 2024.

O Conselho Internacional de Críquete (ICC), no domingo, 26 de janeiro de 2025, anunciou o vencedor do prêmio de Jogador de Críquete Emergente Masculino do Ano de 2024 da ICC. O batedor de classe média do Sri Lanka Kamindu Mendis recebeu o prêmio por seu excelente desempenho este ano nos formatos .

Em um ano notável, o jogador de 26 anos se tornou o terceiro mais rápido a marcar 1.000 corridas no teste de críquete, igualando o recorde de Sir Don Bradman de 13 entradas para atingir a marca.

Mendis terminou como o maior artilheiro do Sri Lanka em sua série de testes de três partidas na Inglaterra. Seu excelente desempenho ajudou Lanka a garantir sua primeira vitória na Inglaterra em uma década.

Desempenho de Kamindu Mendis em 2024

Mendis estrelou no Sri Lanka em 2024 marcando 1.451 pontos no críquete internacional em todos os formatos, com uma média de mais de 50. Tendo feito apenas uma aparição no teste antes de 2024, suas atuações no ano estabeleceram seu lugar na equipe do Sri Lanka em todos os formatos.

O canhoto foi um dos seis batedores a marcar mais de 1.000 testes em 2024. Sua excelente contagem em 2024 foi de cinco séculos e três anos cinquenta.

Após receber o prêmio, Mendis expressou sua gratidão pelo recebimento do prêmio e agradeceu à família, companheiros e treinadores.

Mendis conseguiu “Estou muito feliz por ser o jogador emergente do ano. Isso significa muito para mim. Gostaria de agradecer à minha família, aos meus treinadores e aos meus companheiros de equipe,“Para o TPI.

Quando questionado sobre suas entradas favoritas em 2024, Mendis destacou sua rebatida de 113 corridas contra a Inglaterra, em Manchester, como seu melhor desempenho. Ele mencionou que marcar na Inglaterra é um desafio e está orgulhoso do feito.

Ele acrescentou: “O turno de que mais me orgulho foi o meu século contra a Inglaterra porque, em Inglaterra, não se consegue marcar cem facilmente, por isso foi um trabalho árduo.“

“Eu trabalhei muito duro em networking e treinamento. Como equipe, realmente trabalhamos duro e tivemos ótimas atuações no ano passado.“

O Sri Lanka espera que Mendis cumpra sua próxima série de testes de duas partidas contra a Austrália, começando em 29 de janeiro.

