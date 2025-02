A Nova Zelândia está se preparando para o troféu Masters da melhor maneira possível. Depois de derrotar os anfitriões do Paquistão na primeira partida da série em andamento de Trójka, o time de Mitchell Santner agora levou as finais de Ceeptição com uma clara vitória sobre a África do Sul. A estrela de Krykierza Kane Williamson alcançou uma idade brilhante para levar a Nova Zelândia na final de três, com as impressionantes seis vitórias na segunda -feira, enviando o resultado recorde do Breetzke da África do Sul em Rektom Matthew Breetzke. Breetzke venceu o resultado de 150 cinza de cada isca em seu primeiro internacional de um dia a aumentar a República da África do Sul para 304-6, mas o invicto 133 Williamson acabou sendo vencido no estádio Gadafi em Lahore.

Durante a época, Kane Williamson se tornou a mais rápida de 7.000 corridas em ODI. Ele chegou à placa em 159 rodadas, excedendo o Virata Kohli (161 entradas). Hashim Amla (150 entradas) na África do Sul é o mais rápido para alcançar o sinal.

A Tri-Series é um aquecimento antes do Troféu dos Campeões de oito dias a partir de 19 de fevereiro no Paquistão e nos Emirados Árabes Unidos.

O Paquistão, o terceiro time da Tri-Seria, jogará na África do Sul na quarta-feira em Karachi para decidir quem encontrará a Nova Zelândia na final no mesmo local na sexta-feira. Williamson chegou à sua primeira era de ODI por quase cinco anos na segunda -feira e foi habilmente apoiada pelo abridor de Devon Conway, que deixou seu centenário com apenas três corridas.

O casal adicionou um sólido 187 marchas para o segundo portão depois que Will Young foi lançado por 19, estabelecendo gradualmente uma segunda vitória na Nova Zelândia em tantas partidas na Tri-Seria.

“Você precisa de uma parceria para perseguir os objetivos e foi uma excelente batida de Conway e essa parceria entre ele e Kane, o que nos levou a vencer”, disse o capitão da Nova Zelândia, Mitchell Santner.

Williamson tinha tanta certeza de que terminou o jogo, que a perda de Daryl Mitchell (10) e Tom Latham (não) não o desencorajou quando ele atingiu a fronteira vencedora para selar a vitória em 48.4.

Enquanto isso, o novo recorde do resultado mais alto da ODI na estréia foi capturado por Breetzke, que atingiu 11 e cinco e cinco, alcançando 148 pontos marcados por Desmond Haynes pela Índia Ocidental contra a Austrália em Antigua em 1978.

Szypper, da África do Sul, Temba Bavum, disse que o recorde era um dos “certos positivos” na partida. Breetzke atingiu o jogador da Nova Zelândia O’Rourke para conseguir uma fronteira que atingiu três personagens de 128 bolas, tornando -se o quarto jogador de seu país que chegou à estréia de ODI.

A República da África do Sul foi forçada a dar quatro estréia nesta partida, porque seus melhores jogadores estavam ativos na liga Twenty20 em casa ou se recuperou após ferimentos.

A Nova Zelândia trouxe Conway para Ravindra Rachin, que foi ferida no sábado na vitória de 78 velocidades da equipe sobre o Paquistão em Lahore.

Com entradas AFP