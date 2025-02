Kansas State termina il n. 3 Iowi State State Case Vinning Tube con 80-61 Scioccato

Dug McDaniel ha segnato 20 punti per guidare i giocatori in cinque Kansas State, mentre i gatti selvatici hanno scioccato l’Iowa State 80-61 sabato.

Con questa vittoria, i gatti selvatici (10-11, 4-6 Big 12) hanno chiuso 15 delle strisce di sconfitte per la strada da 15 partite in Big 12. Il Kansas State ha ora vinto le ultime tre partite complessive, anche allora no. 23 West Virginia e Oklahoma State.

Coleman Hawkins ha aggiunto 17 punti e Brendan Hausen aveva 15 gatti selvatici.

I Cicloni (17-4, 7-3) hanno visto il loro tubo vincitore della casa a 29 partite, che era stato il secondo tubo attivo più lungo del paese.

Tamin Lipsey ha segnato la stagione con un alto 20 punti per i cicloni con Curtis Jones aggiungendo 14 e Joshua Jefferson con 13.

Garanzia

Kansas State: Wild Cats ha portato le loro prime cinque squadre in viaggio dal 2017, quando lo Stato del Kansas ha poi vinto. 2 Baylor 56-54 presso il Ferrell Center il 2 febbraio.

Iowa State: i Cicloni hanno vinto i 18 scambi più alti della stagione mentre sono andati a partite opposte con questo turnover. Entrambi i giochi sono stati perdite.

Un momento importante

I Cicloni hanno cercato di tornare al gioco nel 13-0 alla fine della seconda metà, ma il 3-pointer di Hausen ha spento tutta la speranza lasciata nello stato dello Iowa.

Tastiera

I gatti selvatici hanno vinto i 22 errori più alti della stagione, ma hanno comunque trovato un modo per scioccare le prime tre squadre.

Prossimo

Iowa ospiterà TCU sabato prossimo. Lo stato del Kansas visiterà lo stato dell’Arizona martedì sera.

Reporting Associated Press.

