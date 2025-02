Kansas vs. Oklahoma State onde ver: canal de televisão, probabilidades de basquete universitário, propagação, previsão, seleção

No. 23, o Kansas procura retornar à pista no sábado, após perdas consecutivas contra Utah e BYU quando ele é o apresentador do estado de Oklahoma em uma grande batalha de 12 na CBS. Os 34 pontos batendo contra os Cougars na terça -feira empataram a maior margem da derrota de Ku sob o treinador Bill Self por um longo tempo e levou a uma reflexão sincera.

Auto-sugeriu que os Jayhawks (17-9, 8-7 Big 12) precisavam “se afastarem” da grande classificação 12. Rastreie para o Kansas corrigir seu curso em andamento.

Isso exigirá uma melhoria ofensiva significativa para uma equipe que ocupa o número 191 em nível nacional em uma porcentagem de 3 pontos, para 33,9%. Os Jayhawks também são o número 14 das 16 equipes do Big 12 na margem de mudança durante a ação da liga.

Bill Self ‘considerado seriamente’ deixando o Kansas para o estado de Alma Mater Oklahoma em 2024, por relatório David Cobb

Com 13-13 (5-10), o estado de Oklahoma ainda está procurando sua primeira vitória de 12 grandes na estrada no primeiro ano, Steve Lutz. As cinco vitórias da Liga Cowboys chegaram em casa contra equipes projetadas para perder o torneio da NCAA. Mas um trecho de três jogos durante a semana seguinte contra o Jayhawks, Iowa, o Estado número 8 e em Baylor apresenta uma grande oportunidade de reivindicar uma vitória por marquise.

Onde ver Kansas vs. Oklahoma State Live

Data: Sábado, 21 de fevereiro | Tempo: 16:00

Localização: Allen Fieldhouse – Lawrence, Kansas

TV: Cbs | Transmissão ao vivo: CbsSports.com, CBS Sports Application (Livre)

Comunicar Paramount+ com o Showtime (Experimente de graça)

Kansas vs. Previsão do estado de Oklahoma, escolha

Chances através do consenso da Sportsline

Se o Kansas voltará à pista, é aqui que ele começa. O estado de Oklahoma não tem uma única vitória na Big 12 Road e gosta de jogar rápido. Procure Jayhawks para abraçar o ritmo dos Cowboys e usar ótimas corridas para construir uma vantagem insuperável. A KU não só precisa vencer, mas precisa de uma liberação catártica de frustração acumulada, e isso pode vir às custas do estado de Oklahoma. Previsão: Kans -16.5

