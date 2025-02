Kareem Hunt diz que não é a primeira vez que o treinador dos chefes Andy Reid deu a ele uma segunda chance

Kareem Hunt por Kansas City Chiefs fala diante do topo do Super Bowl contra o Philadelphia Eagles. (Jonathan Bachman / Getty Images)

Andy Reid gosta de brincar que Chefes de Kansas City Kareem Hunt começou “fora do sofá”. No entanto, para o corredor do Chiefs, a descrição de seu treinador de como Hunt se juntou à equipe que o recrutou não é apenas uma hipérbole divertida.

“É a verdade”, disse Hunt na terça -feira.

Depois que ele trabalhou em sua antiga escola e usou a sauna em uma YMCA local para permanecer em forma para a NFL, a caçada de 29 anos assinou com os chefes após uma lesão sofrida por Isiah Pacheco. Hunt tem um melhor desempenho da equipe de 836 Yarsas, incluindo a pós -temporada.

Embora a busca pelos chefes de um terceiro campeonato consecutivo tenha se tornado exaustivo para alguns fãs que estão cansados ​​de seu domínio, o jogo de domingo contra o Eagles Philadelphia é uma nova experiência para veteranos como Hunt e The Open Receiver de Andre Hopkins, que ele Vou tocar no Super Bowl pela primeira vez em suas corridas decoradas.

“Eu era paciente”, disse Hopkins, três vezes lá. “Desta vez, estar aqui, acho que para minha carreira, acho que me solidifica onde quero estar quando terminar.”

Jogando pelo Houston Texans, Arizona Cardinals e Tennessee Titans antes de ser alterado para o Chiefs em outubro, Hopkins não havia chegado a um jogo do campeonato da conferência desde 2019. Nesse jogo, os texanos aproveitaram a vantagem de 24-0 antes que os chefes fossem recuperados por Uma vitória de 51-31. Hopkins pegou nove passes para 118 jardas.

Depois de liderar a liga para se apressar como novato em 2017, Hunt teve como objetivo fazer sua primeira aparição no Super Bowl. No entanto, ele foi demitido pelos chefes em novembro de 2018, depois de ter sido pego em um vídeo empurrando uma mulher no chão e chutando -a. As autoridades não prosseguiram com acusações criminais, mas a NFL suspendeu a busca pelos oito primeiros jogos da temporada de 2019 depois que o Cleveland Browns assinou.

“Aprendi a pensar antes de reagir”, disse Hunt. “Não saia da emoção.”

Hunt está familiarizado com a obtenção de segundas oportunidades para Reid. Ele lembrou na terça -feira que perdeu seu primeiro transporte da NFL e que ficou imediatamente impressionado com a idéia de que sua carreira terminaria. Ele pensou que seria um busto.

Então Reid deu a ele a garantia de que ele faria a bola na próxima jogada do chefe. Hunt está tentando pagar a fé de seu treinador desde então.

“Sou grato por poder voltar para onde tudo começou”, disse Hunt, “e espero que termine e faça o impensável e três multidões”.

Andy Reid não se aposentará nesta baixa temporada

O técnico do Chiefs, Andy Reid, diz que retornará na próxima temporada. (Matt York / Associated Press)

Seis semanas após 67 anos, Reid confirmou que voltará na próxima temporada.

Reid tem a maior quantidade de vitórias na temporada regular da NFL para um treinador ativo, e suas 273 vitórias ocupam o quarto lugar o tempo todo. Mais de três temporadas regulares invictas seriam necessárias para conquistar as 328 vitórias de todos os tempos de Don Shula, mas assumindo que a lista de vitórias de sua carreira não está na mente de Reid enquanto planeja seu futuro.

“Eu apenas gosto de ensinar”, disse Reid. “Eles não me pegam muito em todas as estatísticas e registros e tudo isso. Eu gosto de estar perto dos meninos. Eu gosto de futebol. Não posso passar as horas que fazemos e não gostará.

Sob contrato até a temporada 2029, Reid lidera uma carga que o oeste carrega que terá três dos seis treinadores ativos da NFL mais vencedores.

O técnico do Los Vegas Raiders, Pete Carroll, retorna à NFL com 170 vitórias em sua carreira, bem como o técnico do Denver Broncos, Sean Payton. O técnico do Chargers, Jim Harbaugh, tem 81 vitórias em suas cinco temporadas na NFL, mas sua porcentagem de vencedores de 0,685 ocupa o segundo lugar entre os treinadores ativos da NFL, que seguem apenas Nick Sirianni, do Eagles, treinando em seu segundo Super Bowl em Four Seasons .

Encontre os ossos divertidos de Jalen Hurts

Eagles Tackle direito, Lane Johnson, disse que Jalen Hurts, de aparência estoica, é realmente uma pessoa divertida por trás de seu comportamento profissional. (Seth Wenig / Associated Press)

O marechal de campo dos Eagles, Jalen Hurts, é tipicamente grave e contemplativo durante as responsabilidades da mídia.

O ataque certo Lane Johnson disse que, tão grande e equilibrado quanto Hurts está no campo, no entanto, é divertido se alguém pode “decifrar o código”.

O tackle esquerdo Jordan Mailata decifrou o código?

“Ele sempre teve esse humor”, disse Mailata sobre Hurts. “Acho que mesmo quando ele era um novato, e primeiro entrou, ele sempre teve esse humor.

“O que Lane disse, quebrar o código é se você confia em você. Então, boa sorte! “

A angústia de Patrick Mahomes em Luka Doncic

O marechal de campo dos chefes, Patrick Mahomes, não ficou encantado ao ver seu time favorito da NBA, o Dallas Mavericks, Trade Luka Doncic. (Matt York / Associated Press)

Marechal de chefes de Campo de Los Patrick Mahomes, que cresceu em uma pequena cidade no Texas Cerca de 100 quilômetros a leste de Dallas, ele não agradou quando soube de um Comércio que enviou a estrela de Mavericks Luka Doncic para os Lakers em troca de Anthony Davis e outros.

“Cara, é difícil”, disse Mohamses na segunda -feira, que foi criado em Whitehouse, Texas. “Sinto que vi Luka desde os 18 anos. Lembro -me de ter ido a uma prática e foi Dirk (Nowitzki) e Luka, e vendo seu amadurecimento e quão grande ele se tornou um jogador de basquete que foi divertido de ver.

Na terça -feira, Mahomes disse que estava ansioso para ver Doncic brincar com LeBron James.

“Estou empolgado com o futuro dele agora em Los Angeles e aprendendo com LeBron”, disse Mohamses. “Quero dizer, é isso que você quer fazer, aprenda com os grandes nomes de sua profissão.

“Eu sempre serei fã dos Mavs e trazer um cara como Anthony Davis ajudará a equipe. Quero dizer, apenas um jogador ofensivo e defensivo da elite, e eu também estou animado com o futuro dele.

Esta história apareceu originalmente em Los Angeles Times.