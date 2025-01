Karim Benzema: Vinícius Júnior un giorno vincerà il Pallone d’Oro

Karim Benzema ha detto che si fida di un ex compagno di squadra Vinicio il Giovane “Un giorno vincerà il Pallone d’Oro” dopo che l’attaccante del Real Madrid perse il premio l’anno scorso.

Benzema, che ha lasciato Madrid per Al Ittihad in Arabia Saudita nel 2023, ha assistito alla semifinale di Supercopa spagnola vinta 3-0 dal Real Madrid contro il Maiorca a Jeddah giovedì dopo aver visitato la squadra nel loro hotel in città.

Vinicio è arrivato secondo nella classifica del Pallone d’Oro maschile 2024 dietro al centrocampista del Manchester City Rodri – con Madrid che boicotta la cerimonia di Parigi in segno di protesta.

“(Ho detto a Vinicio) di non farci caso,” Benzema Ha detto Brand sabato in un’intervista. “Non dovrebbe ridurre l’intensità perché è il migliore al mondo e un giorno vincerà il Pallone d’Oro”.

Benzema ha vinto il Pallone d’Oro 2022 dopo una stagione in cui ha portato il Real Madrid alla doppietta di Liga e Champions League, un’impresa che non è stata sufficiente per consegnare il premio a Vinicius due anni dopo.

Tuttavia, il nazionale brasiliano ha vinto il premio The Best maschile della FIFA il mese scorso.

Benzema Al Ittihad è in testa alla Saudi Pro League con 36 punti in 13 partite e l’attaccante ha segnato 10 gol in 10 partite.

Karim Benzema ha detto che crede che Vinicius Junior un giorno vincerà il Pallone d’Oro. Credito fotografico: Yasser Bakhsh/Getty Images

Ha respinto le notizie secondo cui stava valutando la possibilità di ritirarsi alla fine di questa stagione.

“Non so di chi siano quelle parole. Sciocchezze”, ha detto Benzema. “Non ho un limite per poter dire tra due, tre o quattro anni che ho chiuso con il calcio. Mi sento bene. Il fisico sta bene. Mi alleno bene e vedremo ogni anno come mi sentirò”. .”

Nella sua prima stagione in Arabia Saudita, Benzema non è riuscito a vincere un trofeo, con Al Ittihad che è arrivato quinto in campionato, ma la forma della squadra è migliorata in questa stagione.

“Voglio continuare a vincere”, ha detto Benzema. “Nella mia testa voglio vincere il trofeo con l’Al Ittihad. È difficile perché il livello è migliorato molto e le squadre sono forti, migliori di prima. Continueremo a lavorare perché non abbiamo ancora vinto nulla”.

L’ex nazionale francese ha rifiutato di escludere che in futuro possa tornare a Madrid in qualche modo.

“Perché no?” Ha detto Benzema. “Ora sono a Jeddah e sono felice. Verrà il momento di vedere come vivo e sicuramente sarò vicino a Madrid”.