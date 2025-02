Karl-Anthony Towns continuou sua sensacional temporada de estréia em Nova York, com 44 pontos na vitória por prateleira do Knicks 149-148 sobre o Atlanta Hawks na quarta-feira, mas quase jogou o jogo no final do regulamento com um passe de entrada em O osso passa no passe no osso Passo na passagem de osso na passagem de osso na passagem do osso na passagem. Segundos medidos.

Depois que Georges Niang de Atlanta fez um triplo para reduzir a vantagem de Nova York a três com 9,2 segundos, as cidades, que poderiam ter exigido um tempo de espera se ele tivesse alguma dúvida sobre a obtenção da bola com segurança, eles decidiram flutuar um passe de cupcake destinado a Mikal Pontes.

Bridges estava tentando selar Dyson Daniels, que acaba sendo o melhor ladrão da liga por uma milha com três assaltos a jogar. Claro, Daniels roubou a bola e imediatamente escalou uma bandeja. Eu perdi, mas fui recebido.

Daniels fez o primeiro e o segundo foi perdido, mas os Hawks correram pelo rebote e Josh Hart acabou rompendo jovens a 40 pés da cesta. Young se libertou e de repente os Knicks passaram de uma vitória segura para ter que moer -lo no tempo extra.

No entanto, está tudo bem, que termina bem quando os Knicks se recuperaram dessa crise e tiveram uma vitória por mais um tempo.

Com a vitória, os Knicks melhoraram para 36-18, que é o melhor registro que eles publicaram neste momento da temporada deste século.

Cidades que têm temporada histórica para Knicks

Towns, que deve estar considerando o MVP dos cinco primeiros, registrou essa apresentação após os 40 pontos e 12 rebotes que ele colocou no Pacers na terça -feira. Como resultado, ele é apenas o quinto jogador da história de Knicks a registrar jogos consecutivos de 40 pontos, de acordo com a CBS Sports Research, se junte a Patrick Ewing, Bernard King, Jalen Brunson e Carmelo Anthony.

É a primeira vez na corrida das cidades que decifrou o Código 40 em jogos consecutivos. E com os 10 rebotes que ele acrescentou (o período extra permitiu que ele levasse mais dois), ele se tornou o segundo jogador na história dos Knicks a fazer pelo menos 40 e 10 em dois jogos consecutivos, juntando -se a Ewing (as cidades tinham 12 mesas na terça -feira), que fez isso duas vezes em 1990.

Este foi o quinto jogo de 40 pontos da cidade nesta temporada. Esse é o segundo mais para qualquer centro da história dos Knicks, seguindo apenas os 11 que Patrick Ewing registrou em 1989-90. Este também foi o quinto jogo 40-10 das cidades do Knicks, que também é o segundo mais em uma única temporada da história da franquia, após o oito de Ewing em 1989-90.