Karnataka Bank em Kl Rahul em Ranij Trophy, Star India Carter para atingir esta posição

Fechado em uma luta de três anos por um quarto de final, Karnataka terá a experiência de Kl Rahul para os bancos em busca de um bônus de vitória no ponto acima das mesas de Haryan na última partida da liga do grupo Elite C Ranji Trophy C , começando aqui a partir de quinta -feira. Karnataka atualmente tem 19 pontos e Haryana tem 26 pontos, mas Kerala com 21 pontos pressionou as duas equipes. Se os ex -mestres administrarem a vitória no ponto de bônus (7 pontos) no estádio M Chinnaswama, seu resumo será aumentado para 26 pontos.

Nesse cenário, os anfitriões podem entrar nos últimos oito como a melhor equipe ou equipe do segundo grupo de posições, dependendo da viagem de Kerala contra Bihar em Thumba, Thiruvananthapuram.

A vitória, mesmo sem um ponto de bônus, levará Kerala a 27 pontos e terminará como líderes do C.

Nesse caso, Haryana, que permanecerá em 26 pontos, será eliminado porque Karnataka terá mais pontos de bônus vencidos (2) por seu empréstimo do que Haryana (1).

Os grupos são resolvidos com base em pontos de bônus conquistados nesta temporada em comparação com o indicador de corrida Net ou Record, como foi o caso nas edições anteriores do torneio.

Se Karnataka coletar seis pontos aqui, eles terão 25 pontos e terão que esperar que Kerala não tenha nada além de um empate contra Bihar, que terá no máximo 24 pontos.

Se a partida terminar aqui com um empate e Karnataka ganhará a primeira vantagem de entrada por três pontos, o Mestres de oito vezes terá 22 pontos e exigirá que Kerala com Bihar avançará para o trimestre.

Para Kerala e Haryan, um empate é suficiente para servir ao seu propósito.

KL satisfeito com o impulso para Karnatak

Esta será a primeira partida de Rani em Rahula a partir de 2020 e não poderá chegar em uma hora mais certa.

O treinador de Karnataka Yere Goud disse que um bastão experiente iria para o terceiro lugar contra Haryana.

“Ele apresenta uma vasta experiência e também agrega muito valor ao lado em todos os aspectos do jogo. Veremos quem (Rahul substituirá em onze) … dependendo das condições e de quem responde.

“Mas Rahul pode piscar para o número 3”, disse Goud a jornalistas aqui.

Goud disse que o jogador Vidwath Kaveppa se recuperou bem após a lesão na canela e chegaria às onze contra Haryana.

Apesar do retorno de duas estrelas, Goud estava ciente de um desafio difícil.

“Se você começar a pensar em 7 pontos, essa é sempre uma tarefa difícil. Tentamos jogar o melhor possível nos três departamentos, como no último jogo.

“Ainda tentaremos fazer isso. Vamos tentar maximizar, e quem o faz de fazê -lo grande e mostrar muita disciplina no departamento de boliche “, acrescentou.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).