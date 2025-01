Karnataka consolida o primeiro lugar, atual campeão Maharashtra com contagem de medalhas

A 38ª edição dos Jogos Nacionais será realizada de 30 de janeiro a 14 de fevereiro.

Atualmente, os Jogos Nacionais de 2025 estão em andamento em Uttarakhand, que também é a estréia do Estado como uma série do principal evento multisport do país, que apresenta mais de 10.000 atletas com 32 disciplinas disputadas em vários lugares.

A 38ª edição dos jogos que acontecerá de 28 a 14 de janeiro, foi inaugurada com os eventos do triatlo onde Manipur, que terminou em sétimo nos Jogos Nacionais de 2023, atraiu o primeiro sangue na contagem de medalhas quando Sarungbam Athouba Méitei garantiu o ouro no indivíduo Triatlo de homens. .

Mas isso não é tudo! O campeão dos Jogos de 2023, Maharashtra, também rapidamente estabeleceu sua presença com Dolly DeVidas Patil, garantindo o título individual do triatlo de mulheres, antes de levar seu estado à vitória no revezamento misto com os colegas de equipe Parth Sachin Miraje, Kaushik Vinay Malandkar e Mansi Vinod Mohi .

Todos os estados estão lutando pelo cobiçado troféu de Raja Bhalindra Singh, concedido ao estado geral campeão (que termina com a maioria das medalhas de ouro).

Leia também

Nos últimos tempos, os serviços conseguiram dominar o troféu, mas Maharashtra teve sua opinião em 2023 e os anfitriões não fizeram muito nas duas últimas edições, pelo menos é isso que os dados históricos sugerem que os hosts costumam superar seu peso.

O empregador está claramente visível desde o início dos jogos e foi claramente notável quando Kerala alcançou as honras do campeonato em 1987 como anfitriões, e mais recentemente quando Jharkhand saltou da posição 15 para o quinto lugar ao organizar a edição de 2011 e agora, Uttarakhand , procurará fazer melhor também, depois de uma corrida ruim em 2023, terminando em 25 com 24 medalhas.

Jogos Nacionais 2025 Tally de Medallas

Faixa Estado/Conselho Ouro Prata Bronze Medalhas totais 1 Karnataka 7 3 2 12 2 Manipur 6 5 0 11 3 Maharashtra 4 11 8 23 4 Serviços de controle esportivo de conselho 4 4 1 9 5 Tamil Nadu 3 4 3 10 6 Madhya Pradesh 3 3 2 8 7 Délhi 2 2 2 6 8 Kerala 2 0 2 4 9 Chhattisgarh 2 0 0 2 10 Haryana 1 1 2 4 11 Arunachal Pradesh 1 1 1 3 12 Odisha 1 0 2 3 13 Uttarakhand 1 0 2 3 14 Rajastán 0 1 1 2 15 Assalto 0 1 0 1 16 Uttar Pradesh 0 1 0 1 17 Bengala Ocidental 0 0 3 3 18 Gujarat 0 0 2 2 19 Punjab 0 0 2 2 20 Bihar 0 0 1 1 21 Jharkhand 0 0 1 1 – Ilhas Andaman e Nicobar 0 0 0 0 – Mizoram 0 0 0 0 – Jammu e Caxemira 0 0 0 0 – Himachal Pradesh 0 0 0 0 – Haryana 0 0 0 0 Uttarakhand 0 0 0 0 – Chandigarh 0 0 0 0 Lakshadweep 0 0 0 0 Total Todos os estados combinados 37 37 37 111

