Karnataka derrotou Vidarbha na final para ganhar seu quinto título do Troféu Vijay Hazare

Os terceiros cem consecutivos de Dhruv Shorey foram em vão, já que Karnataka, na elegante pista de Smarana Ravichandran, conquistou seu quinto título do Troféu Vijay Hazare ao derrotar Vidarbha por 36 saldos na partida final em Vadodara, no sábado. Karnataka tem um recorde sem precedentes de chegar a cinco finais e vencer cada uma delas. O canhoto Smaran acertou 101 em apenas 92 lançamentos, enquanto o desconhecido guarda-postigo Krishnan Srijith acertou valentes 78 em 74 bolas. A estrela do T20, Abhinav Manohar, deu os retoques finais com impressionantes 79 em 42 entregas para levar Karnataka a uma pontuação impressionante de 348 em 6 em 50 saldos. Em resposta, o Vidarbha, que chegou à final sem perder uma única partida na fase de grupos, pagou o preço pela maioria dos seus batedores fora dos três primeiros ao não conseguir um tempo significativo na linha.

No entanto, a rebatida geral de Harsh Dubey de 63 em 30 bolas, incluindo cinco seis e o mesmo número de quatro, assustou os vencedores antes de Vidarbha sofrer 312 bolas em 48,2 saldos.

Shorey, que marcou um século nas quartas-de-final e nas semifinais, parecia elegante depois de marcar 110, mas não teve apoio no final, quando o ‘Jogador do Torneio’ Karun Nair (27) sofreu uma rara derrota ao receber um forte recorte de Prasidh Krishna, que também parecia um pouco baixo e estava descartando o coto cortado.

Karun, cujo nome surgiu na discussão durante a reunião de seleção da seleção indiana em Mumbai, encerrou o torneio com 779 corridas e uma média impressionante de 389,5.

Por outro lado, Shorey, o ex-abridor de Delhi, parecia majestoso enquanto dirigia e deu ótimos golpes horizontais com o taco nas superfícies mais planas. Ele somou 56 com Nair e outros 62 com o experiente Jitesh Sharma (34), mas os limites ficaram confusos nos saldos intermediários.

Grande parte do crédito vai para o lançador militar de ritmo médio Vasuki Koushik (3/47 em 10 saldos), que fez bem em lançar dentro de suas limitações, lançar a bola e manter tudo alinhado. Ele raramente fazia entregas soltas e todos esses batedores, que ao contrário de Shorey, Nair e Yash Rathod, não tinham muito tempo de jogo, lutavam para manter o ímpeto.

O resto dos arremessadores de Karnataka, incluindo Prasidh (3/84 em 10 saldos) e o girador de braço esquerdo Abhilash Shetty (3/58 em 9,2 saldos), lançaram uma série de lançamentos curtos, que Shorey eliminou facilmente balançando para trás. Ele acertou oito de quatro e dois de seis e acertou os outros seis em Prasidh e caiu no chão para levantar sua centena. Quando Shetty o colocou no buraco enquanto tentava puxar, foi uma chamada ao palco para Vidarbha, mesmo quando Dubey usou o braço longo com bons resultados no final.

Anteriormente, o canhoto Smaran havia se saído bem com seu forte impedimento, mas foi Manohar cujos golpes poderosos, incluindo quatro seis, elevaram o total de vitórias de Karnataka para perto de 350.

Smaran-Srijith somou 140 em 122 bolas e marcou mais um século com Manohar, sendo este último o parceiro dominante.

