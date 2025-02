Kartik Singh, 15, se torna o indiano mais jovem a fazer o evento Intl Pro

Kartik Singh também foi o único fã a chegar à terceira rodada.

Foi um dia histórico no DLF Golf and Country Club para o amador indiano Kartik Singh, desde que ele fez o corte na série internacional indiana, o jogador mais jovem do subcontinente ao fazê -lo na turnê asiática.

Singh carregou um 71 sob o torque 71, levando -o a um total de mais quatro no estágio médio e seguro dentro da linha de corte que caiu às oito.

Tendo tocado apenas um evento da turnê asiática de desenvolvimento, essa foi a segunda aparição de Singh em um torneio profissional, com um campo com o qual ele só poderia ter sonhado anteriormente, com personagens como o vencedor duas vezes do major Bryson Dechambeau, Anirban Lahiri e Companion Liv. Estrela da Liga de Golfe Joaquin Niemann.

O mundo não é. #1 Sub-15 Amateur admitiu que a familiaridade com seu curso originário jogou por sua vantagem. Ele disse: “Ele se sente irreal brincando com Bryson, porque geralmente o estou assistindo na televisão, e aqui estou brincando com ele no mesmo torneio, por isso é uma ótima experiência.

“Eu sabia que este é o meu curso em casa, então eu definitivamente tenho essa vantagem e depois sei se meu jogo está nesse nível e se eu jogar meu jogo, posso competir com os profissionais.

“A experiência foi muito boa hoje. Hoje joguei muito bem, joguei um abaixo. Eu tinha quatro anos após 11 buracos, mas tudo bem. Quero dizer que ainda estou feliz com um par baixo neste curso. Ontem não foi tão bom, mas ainda estou feliz por ter conseguido fazer o corte, e espero jogar bem neste fim de semana.

O torneio, localizado em Gurugram, nos arredores de Delhi, foi afetado pelo clima com a segunda rodada que terminou apenas na tarde de sábado e a terceira rodada das 15:30, horário local.

Singh aperfeiçoou suas habilidades na DLF Golf Academy e sempre teve o apoio de sua família. Apesar de sua juventude, seu comportamento reflete o de um profissional experiente.

“Minha família sempre me apoiou desde que comecei o golfe. Meu treinador, ‘DP’ me ajudou no meu jogo, e a DLF Golf Academy e a Callaway também me ajudaram com minha prática.

“Eu estava praticando em outro lugar nas últimas três semanas, então voltei no sábado. Acabei de jogar esta semana, como a semana do torneio, apenas a rodada de treino normal, para que eu não pudesse jogar o percurso com antecedência, mas sei muito bem.

Um impressionante 10 indianos fez o corte, no curso de design do Gary Player, com Lahiri (-1) liderando o caminho. Nenhum outro indiano estava abaixo do par no estágio intermediário, com Gaganjeet Bhullar o desafiante mais próximo de ambos.

A International Series India é a primeira das 10 eventos da série internacional em 2025, com o próximo evento da série Internacional Macau apresentada por Wynn, um torneio que viu o vencedor da Ordem de Merito da turnê asiática, John Catlin saiu vitorioso.

