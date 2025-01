Kawhi Leonard deixa o Clippers para ficar com a família afetada pelos incêndios em Los Angeles

A estrela do Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, está se afastando do time para ficar e ajudar sua família, que foi afetada pelos grandes incêndios que eclodiram no sul da Califórnia nos últimos dias, de acordo com Chris Haynes, membro da NBA.

Detalhes sobre a família de Leonard ainda são desconhecidos. Também não está claro quanto tempo Leonard ficará longe dos Clippers. A equipe está programada para enfrentar o Denver Nuggets na Ball Arena, no Colorado, na noite de quarta-feira. Eles voltarão para casa, em Los Angeles, para um jogo contra o Charlotte Hornets, no sábado.

Vários incêndios eclodiram no condado de Los Angeles esta semana em meio a um evento de vento sem precedentes na região que registrou rajadas de até 160 km / h. O incêndio em Palisades, no oeste de Los Angeles, espalhou mais de 5.000 acres na manhã de quarta-feira e destruiu mais de 1.000 estruturas. de acordo com o Los Angeles Times. Duas pessoas morreram no incêndio em Eaton, que queimou mais de 10.000 acres em Altadena e Pasadena. Dezenas de milhares de pessoas fugiram de suas casas em todo o condado.

Como resultado, o Los Angeles Kings adiou o jogo contra o Calgary Flames na noite de quarta-feira. Os Lakers, que dividem uma arena com os Kings no centro de Los Angeles, estão programados para começar uma série de quatro jogos em casa na quinta-feira. Os Rams também sediarão um jogo de playoff na noite de segunda-feira em Inglewood.

O técnico do Lakers, JJ Redick, que mora em Palisades, disse que sua família evacuou sua casa por causa dos incêndios. O técnico do Golden State Warriors, Steve Kerr, compartilhou que sua mãe de 90 anos também estava entre os evacuados.

“Nossa família, a família da minha esposa, a irmã gêmea da minha esposa, foram evacuadas. “Sei que muitas pessoas estão pirando agora, incluindo minha família”, disse Redick na terça-feira. “Pelo som das coisas, com os ventos chegando (terça à noite), sei que muita gente está com medo. Então, eu só quero reconhecer isso. “Pensamentos e orações e espero que todos estejam seguros.”

Leonard disputou apenas dois jogos pelo Clippers nesta temporada. O seis vezes All-Star voltou às quadras na semana passada, marcando seu primeiro jogo desde que deixou a primeira rodada dos playoffs de 2024 com uma lesão no joelho. Ele passou um tempo treinando com a seleção masculina dos EUA antes das Olimpíadas no verão passado, mas depois se aposentou e passou por uma cirurgia no joelho durante o período de entressafra. Ele estava se recuperando desde então.

Os Clippers, que perderam três dos últimos quatro jogos, entrarão no jogo de quarta-feira à noite com um recorde de 20-16.