Kawhi Leonard está mais perto de mudar o jogo do que antes para os Clippers

O atacante do Clippers Kawhi Leonard, centro, tenta ultrapassar os atacantes do Lakers Austin Reaves, no topo, e Dorian Finney-Smith durante a vitória do Clippers por 116-102 no domingo no Intuit Dome. (Jevone Moore/Icon Sportswire via Getty Images)

De acordo com o que tem sido o procedimento operacional padrão desde Kawhi Leonard voltou, ele Tesoura não jogou com seu atacante All-Star no quarto período na noite de domingo contra o Lakers.

Mesmo quando a vantagem de 26 pontos do Clippers no terceiro quarto foi reduzida para 15 no final do quarto e 11 no início do quarto, Leonard sentou-se no banco.

Mas durante os 24 minutos e 17 segundos que Leonard jogou, o máximo que jogou nesta temporada, ele foi mais preciso em seus cinco jogos nesta temporada.

Ele foi eficiente ao marcar seus 19 pontos, acertando nove dos 13 arremessos de campo.

Leia mais: Clippers mostram aos Lakers tudo o que eles não são no primeiro jogo de rivalidade no Intuit Dome

“Estou feliz com o progresso”, disse Leonard após o Vitória dos Clippers por 116-102 no Intuit Dome. “Para mim, trata-se apenas de como me sinto e de sair dos jogos me sentindo ótimo. Mas ainda tenho trabalho a fazer e vamos continuar dando todos os passos”.

Leonard perdeu os primeiros 34 jogos da temporada devido a uma inflamação no joelho direito. A noite de domingo deu-lhe outra chance de construir.

Quando Leonard contornou Gabe Vincent até a linha de base e marcou na bandeja no segundo quarto, foi outro sinal de que ele estava dando um passo na direção certa.

“Como eu disse, gostei do ritmo de Kawhi, chegando a um ponto.” Treinador do Clippers, Tyronn Lue ditado. “Só temos que continuar construindo e avançando.”

Lue disse que Leonard não jogará na noite de segunda-feira contra o Chicago Bulls. Leonard também não jogou quinta-feira em Portland depois que o Clippers jogou no dia anterior.

Os Clippers têm mais quatro jogos esta semana, incluindo um set consecutivo na quarta-feira contra o Boston e na quinta-feira contra o Washington, o que provavelmente significa que Leonard não jogará nenhum desses jogos. Os Clippers encerram sua partida de cinco jogos no sábado contra Milwaukee.

Eles jogarão uma partida extra esta semana, depois que a NBA fez alterações no cronograma após adiamentos causados ​​por incêndios florestais na área de Los Angeles.

“Vamos dia após dia”, disse ele. Centro do Clippers, Ivica Zubacque estava perdendo um rebote para mais um jogo de 20-20 com 21 pontos e 19 rebotes. “Você tenta vencer jogo a jogo. Estávamos focados nesta noite. Não estávamos ansiosos. Então amanhã é um novo dia, esqueça tudo o que aconteceu esta noite e tente encontrar outro. Depois descanse, recupere no dia de folga e prepare-se novamente. Não há nada que você possa fazer. Não há nada que você possa mudar.”

Apesar de sua carreira marcada por lesões, Leonard ultrapassou a marca de 14.000 pontos no domingo. Ele está esperançoso de poder conseguir ainda mais enquanto continua se recuperando de uma lesão.

Leia mais: O armador do Clippers, Norman Powell, continua trabalhando no nível All-Star

“Estou feliz por ter conseguido acompanhar o jogo por tempo suficiente para chegar a esse ponto”, disse Leonard, que tem 14.005 pontos na carreira. “Mas para mim, porém, não vejo isso como um marco. Sou mais um cara de equipe e quero vencer, descer, ser o último time sobrevivente e foi por isso que joguei. Mas graças a Deus por mim consegui ter essa oportunidade, e a maioria das pessoas não a tem. É por isso que gostaria de aproveitar todas as oportunidades e bênçãos e não considerá-las garantidas.”

No meio da vitória do Clippers sobre o Lakers, James Harden alcançou outro marco. Ele passou para o 14º lugar na lista de maiores pontuadores de todos os tempos da NBA, com 26.721 pontos, ultrapassando o Hall da Fama Oscar Robertson.

Harden marcou 21 pontos e 12 assistências contra o Lakers.

Leia mais: LeBron diz que o Lakers deve jogar quase perfeito para vencer: “É assim que nosso time é construído”

Assine o boletim informativo esportivo do LA Times SoCal para obter resultados, histórias e uma visão dos bastidores sobre o que torna os esportes preparatórios tão populares.

Esta história apareceu originalmente em Los Angeles Times.