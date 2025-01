Kaytron Allen della Penn State, Nicholas Singleton, ritorna in 25

I migliori running back junior della Penn State Kaytron Allen e Nicholas Singleton hanno annunciato lunedì che torneranno ai Nittany Lions per la stagione 2025.

“Abbiamo ancora degli obiettivi che vogliamo raggiungere come squadra, e voglio essere lì per i miei compagni di squadra mentre li raggiungiamo”, ha scritto Singleton nel suo annuncio.

Nel frattempo, Allen ha detto, “è chiaro che abbiamo ancora molto da fare”.

I running back della Penn State Nicholas Singleton (10) e Kaytron Allen (13), che insieme hanno totalizzato 2.207 yard di corsa e 20 touchdown in questa stagione, torneranno entrambi ai Nittany Lions per la stagione 2025. Scott Taetsch/Getty Images

Mel Kiper di ESPN ha Allen e Singleton classificati al quinto e al sesto posto nel prossimo Draft NFL.

La scorsa stagione, i due si sono uniti per dare alla Penn State una delle migliori coppie del football universitario: Allen ha corso per 1.108 yard e otto touchdown con una media di 5,0 yard per carry; Singleton corse per 1.099 yard con 12 touchdown e si classificò quarto nella Big 12 con 6,4 yard per riporto.

Suggerimenti dell’editore

1 Correlato

Singleton ha anche guidato i Big Ten running back con 375 yard in ricezione su 41 ricezioni.

Singleton ha corso per tre touchdown nella sconfitta per 27-24 della Penn State contro Notre Dame nella semifinale dei College Football Playoff di giovedì. Allen ha corso per 134 yard nella vittoria dei quarti di finale dei Nittany Lions contro Boise State il 31 dicembre.

Il linebacker della Penn State Drew Allar aveva precedentemente annunciato il suo ritorno. Con Allen e Singleton che si uniscono a lui, Nittany entrerà nella prossima stagione con uno dei backfield più prolifici ed esperti del paese.