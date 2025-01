Kelsey Plum si è diretto a Sparks, Jewell Loyd Aces in un negozio WNBA a 3 vie di successo

Kelsey Plum sta arrivando a Los Angeles come parte di un negozio a tre vie che invia Jewell Loyd agli assi di Las Vegas, secondo la persona che conosce il contratto.

Sparks passò alla selezione di 2 e Li Yueru a Seattle. Los Angeles ha anche ottenuto la nona selezione. ACES ha ricevuto 13 selezione in bozza. La persona ha parlato anonimamente domenica sera perché l’accordo ufficiale non è stato annunciato.

La prugna ha aiutato Aces a vincere campionati consecutivi WNBA nel 2022 e nel 2023. Ha segnato una media di 17,8 punti la scorsa stagione e ha segnato 4,2 assist.

Loyd ha chiesto uno scambio il mese scorso da Seattle, dove aveva trascorso tutta la sua carriera da quando è stato eletto di precipitare nel 2015. Il 31enne ha segnato una media di 19,7 punti e 4,5 rimbalzi della scorsa stagione, ed è sei volte All-star. Loyd ha aiutato Seattle a vincere due campionati WNBA nel 2018 e 2020 e il campionato del portiere nel 2023.

È stato il nuovo arrivato della League of the Year nel 2015.

ESPN è stato il primo ad annunciare il negozio.

Las Vegas ha ancora più spazio per raccogliere in agenzia libera nel nucleo di Loyd, Chelsea Gray, Jackie Young e l’MVP in carica A’ja Wilson.

Le squadre potrebbero iniziare una conversazione con agenti liberi martedì scorso, ma non potevano firmarle ufficialmente fino al 1 ° febbraio.

L’acquisizione di Plum dà una guardia veterana al giovane nucleo di Sparks, Rickea Jackson e Cameron Brink e lo combina con la sua ex compagna di squadra Aces Dearica Hamby. Avvicina anche Plum a casa mentre cresceva a Poway, in California.

Come Loyd, Plum aveva trascorso tutta la sua carriera nella serie di franchising di Las Vegas da quando è stato selezionato per la prima volta nel 2017 mentre la squadra era ancora a San Antonio.

Rapporto Associated Press.

