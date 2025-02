Kendrick Lamar mette il drake delle unghie evidenziali nella bara del Super Bowl Lix Halfsh

Carmen vitale Giornalista NFL

Lascialo su Kendrick Lamar per trasformare lo zio americano Samuel L. Jackson, beh … zio Sam.

Per iniziare l’Apple Music Super Bowl lix -Half -Show domenica, Jackson era in dettaglio vestito da un famigerato multi -tacit americano con un getup rosso, bianco e blu. Ha offerto al dispositivo di apertura “zio Sam’s Game”, ha consigliato a Lamar di mostrare di cosa si trattava.

Come primo rapper della mezza mostra del Super Bowl, Lamar non solo ha fornito, ma ha suscitato tutti i commenti sociali che è diventato noto nei suoi testi.

Il palcoscenico era semplice, o almeno così sembrava che un brevetto luccicante in una muscle car della vecchia scuola dietro Lamar, quando i ballerini in rosso, bianco e blu, lo attraversassero. Lamar ha anche reso impossibile scommettere sulla sua canzone di apertura (“corpi”) perché non è pubblicato.

“La rivoluzione è stata trasmessa”, ha lanciato. “Hai scelto il momento giusto ma il ragazzo sbagliato.”

Da lì, Lamar ha suggerito che era tempo di “schiacciare” chiamando il suo ultimo album, Gnx. La narrazione continuò mentre Jackson apparve in tutto il suo zio Sam Top Hat per passare ad ogni lavoro.

I ballerini di Lamar hanno creato una bandiera americana sul palco mentre sbatteva le palpebre “umili”, portando direttamente al “DNA” – ai suoi due dei suoi più grandi colpi.

SZA era stato annunciato come artista presentato e ha collaborato in diversi paragrafi. Dopo il bullismo, “non come noi”, Lamar, d’altra parte, si è rivolto a “Lutero” a metà della sua esibizione e ha deciso di far emergere SZA. Si sono trasferiti perfettamente sulla traccia audio “Black Panther”, “All The Stars” in cui SZA potrebbe davvero mostrare la sua incredibile canzone.

Quindi l’ictus è caduto e accelerato come alcuni ritorni “non come noi”, tranne questa volta, si è sentito dire: “Lo farai?”

E poi Lamar ha fatto.

Il pubblico divenne selvaggio.

Se non eri prima, hai notato immediatamente che la catena di diamanti Lamar era appesa al collo con una piccola “A” mentre la musica è caduta quando la folla ha gridato con lui. Lamar guardò anche direttamente nella canzone di Drake, sparando un sorriso birichino come cenno a chiunque conosca il manzo lì.

Come se non fosse abbastanza ricco di eventi, la fotocamera era panca per mostrare a Compton Indigenous Serena Williams C mentre Lamar Blink “Sei un amico?”

Williams, la più grande tennista femminile di tutti i tempi, si diceva che fosse romanticamente con Drake diversi anni fa.

Dopo un po ‘, il famigerato “Mustardddd” stava squillando e lo spettacolo si è concluso con la “TV” sulla senape stessa per aiutarlo a chiuderlo. Lo stadio era buio quando Lamar ha cantato “Translate TV” e le luci illuminanti sono illuminate da “The Game Over the Game”, per strada, il leader comandante delle aquile è 40-22.

In effetti, era l’ultimo chiodo nella bara del Kendrick-Drake Naudan. Il programma era un tessuto di immagine meschino complesso dal micro livello (diretto a Drake) a livello macro (che si occupa di questioni sociali e disuguaglianze attraverso l’arte e l’umorismo).

Era tutto ciò che ci aspettavamo dal vincitore di Pulitzer. Lamar non ha preso la sua opportunità per scontato e non si è assunto alla leggera responsabilità. E tutti ci siamo divertiti lungo la strada.

Carmen vitale è il giornalista NFL di Fox Sports. Carmen si era fermato in precedenza con il Draft e Tampa Bay Buccaniers. Ha trascorso sei stagioni con Bucs, tra cui il 2020, che ha aggiunto il titolo di Super Bowl (e un parader della barca) al suo riassunto. Puoi seguire Carmen su Twitter a @Carmiev .

