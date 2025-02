Kendrick Perkins afferma che 1 NBA East -hold potrebbe avere una “stagione fallita”

Il viaggio di Milwaukee Bucks in questa stagione è stato caratterizzato da trasformazione e adattabilità.

L’arrivo dell’ultima stagione di Doc River ha portato una nuova prospettiva, anche se la squadra ha impiegato del tempo per adattarsi al suo sistema.

Mentre il 2025 NBA endgame vicino, Milwaukee si ritrova preparato per quella che promette di essere un’intensa partita della Eastern Conference, con Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, che rappresenta il suo ostacolo più formidabile.

L’abbinamento di Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard ha impennato le aspettative.

Inoltre, l’aggressivo del management è disegnato entro la scadenza commerciale, in particolare acquisendo l’esperienza del campionato di Kyle Kuzma come terza opportunità di punteggio e aggiungendo Kevin Porter Jr. Per profondità, sottolinea ulteriormente la loro mentalità Win-NO.

L’analista ESPN Kendrick Perkins è stato una voce sulla pressione crescente di Bucks per fornire risultati.

“Dovrebbero essere una squadra che arriverà almeno alla finale della conferenza senza dubbio. A parte questo, è una stagione fallita “, ha detto Perkins via NBA all’ESPN.

.@Endrickperkins dice che sarebbe una “stagione fallita” per Bucks se non vengano alla finale della Eastern Conference 😳 “Se non raggiungono determinati obiettivi … Giannis diventa infelice?” 👀 pic.twitter.com/e2s32ge0nr – NBA a ESPN (@espnnba) 18 febbraio 2025

Mentre gran parte del soggiorno dei media si è concentrato sui rotolanti Cavaliers, Celtics e New York Knicks, Bucks detiene il talento per dominare la Eastern Conference.

Tuttavia, il loro percorso verso il successo deve affrontare una sfida inaspettata da una particolare squadra di pistone di Detroit che gioca con nuova fiducia.

L’approccio impavido di Detroit e il suo targeting di Milwaukee come avversario battibile aggiungono un altro livello di complessità alla campagna.

Con uno dei programmi rimanenti più impegnativi della NBA, i dollari potrebbero avere una dura combattimento inaspettato quando la stagione regolare corre.

