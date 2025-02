Kendrick Perkins afferma che JJ Redick è un allenatore della Top-10 NBA

L’influenza di JJ Redick sui Los Angeles Lakers è cresciuta costantemente, con i suoi metodi di coaching innovativi e il pensiero strategico rimodellano l’approccio della squadra al gioco.

La sua enfasi sul movimento fuori palla, il taglio preciso e il processo decisionale basato sui dati hanno fornito notevoli miglioramenti.

Promuovendo un ambiente che equilibra la competizione con lo sviluppo dei giocatori, Redick ha creato un sistema in cui i talenti possono prosperare.

L’ex giocatore della NBA Kendrick Perkins ha recentemente espresso il suo forte supporto a Redick.

“Posso solo dare un tetto caldo appena prima di andare? JJ Redick è oggi un allenatore top-10 nella NBA. Non sto facendo annunci – quello che nessuno dice e non sto parlando di ciò che hai fatto in passato perché il suo periodo è breve “, ha detto Perkins via NBA all’ESPN.