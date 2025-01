Il weekend NBA All-Star è alle porte, con la Bay Area di San Francisco che si prepara ad ospitare uno degli eventi più famosi del basket nel 2025.

Quando sono emerse le guardie, la superstar del Golden State Warrior Stephen Curry ha ottenuto un’altra selezione come antipasto della Western Conference, sebbene la sua inclusione non sia arrivata senza controversie.

La selezione di Curry segna la sua undicesima performance di All-Star di carriera, che estende una striscia che è stata interrotta solo una volta dalla stagione 2019-2020 quando un infortunio lo ha limitato a sole cinque partite.

Tuttavia, l’analista di ESPN Kendrick Perkins non è convinto che lo scrisse dei guerrieri meritasse annuita questa volta.

“Sembro un ragazzo come Steph Curry che fa il gioco All-Star in questa stagione. E guardo molti ragazzi come Kyrie Irving, Devin Booker, De’aaron Fox, proprio alla sua conferenza che ha avuto stagioni migliori e gioca meglio di lui. Senti, dico la cosa tranquilla ad alta voce. Steph Curry non dovrebbe essere un All-Star. Non dovrebbe “, ha detto Perkins con fermezza.

Kendrick Perkins afferma che Steph Curry non meritava di essere un All-Star

L’ex campione NBA trasformato in analista ritiene che la selezione di All-Star dovrebbe riflettere le prestazioni attuali piuttosto che l’eredità o la popolarità.

Ha sottolineato che diversi giocatori della Western Conference hanno fissato un numero più forte e hanno portato la loro squadra a record migliori in questa stagione, rendendoli candidati più meritevoli per il credito che Curry.

Mentre le critiche di Perkins potrebbero essere frugate di alcune piume, i numeri raccontano una storia interessante.

Nonostante il suo stato leggendario nel gioco, Curry è in media 22,3 punti per Abbina la produzione più bassa di questa stagione in una stagione sana dal 2011-12.

Questo tuffo statistico aggiunge peso all’argomento di Perkins, anche quando gli appassionati di basket si stanno preparando a celebrare un’altra prestazione All-Star da uno dei giocatori più elettrizzanti del gioco.

