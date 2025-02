Kendrick Perkins emette una dichiarazione audace sui dollari

Dopo aver vinto il campionato NBA nel 2021, Milwaukee Bucks ha avuto un paio di anni difficili.

Hanno perso nel primo turno dei playoff nel 2023 e nel 2024 e hanno iniziato 2-8 in questa stagione, facendo sì che le persone si chiedano se la superstar Giannis Antetokounmpo potesse voler uscire.

Ma da allora sono passati 26-16 e sebbene abbiano perso sette delle ultime 10 partite, devono essere visti come una squadra di cavalli oscuri alla Eastern Conference.

ESPN -Peronalità Kendrick Perkins ha fatto un ulteriore passo avanti e ha detto che Bucks può fare meglio che essere una squadra di cavalli oscuri.

“I Bucks possono arrivare alla finale della NBA? … Penso che possano “, ha detto Perkins.

"I dollari possono venire alla finale della NBA? … Penso che possano."

Pekins ha citato le acquisizioni di Milwaukee di Kyle Kuzma e la guardia Kevin Porter Jr. Come motivo per cui la squadra può fare un certo rumore in primavera.

Ha rinunciato a un pacchetto incentrato su Khris Middleton, che era un membro chiave della sua squadra del campionato 2021, ma da allora è stato spesso ferito, per ottenere Kuzma, che è quattro anni più giovane e più durevole.

Kuzma non è lo sparatutto a 3 punti affidabile che è Middleton, ma ha una carriera in media 17,2 punti a partita e ha migliorato la sua difesa, rimbalzando e se ne andò da quando è entrato nella NBA sette anni fa.

Nell’estate del 2023, Milwaukee ha realizzato una caratteristica di trading nella futura guardia della Hall of Fame-Point Damian Lillard, e finalmente sembra comodo e produttivo con Bucks.

Sarà difficile per loro superare Cleveland Cavaliers, New York Knicks e il campione del mondo in carica Boston Celtics, ma Antetokounmpo e Lillard dovrebbero almeno dare loro la possibilità di un pugile di farlo.

