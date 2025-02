Kenley Jansen aceita um acordo com os anjos em um retorno ao sul da Califórnia

Revise Kenley Jansen, mostrando uma entrevista de rádio depois de alcançar sua 400ª corrida em maio de 2023, concordou em um acordo de um ano com os Angels. (John Bazemore / Associated Press)

Kenley Jansen Ele está retornando ao sul da Califórnia, o veterano mais próximo aceita os termos na terça -feira a um contrato de único ano e US $ 10 milhões com o Anjos Esperando por um físico, de acordo com uma pessoa familiarizada com o acordo, mas não está autorizado a falar publicamente sobre isso.

Jansen, uma direita de 37 anos, é o líder ativo de beisebol em salvagens (447) e aparências (871), a maioria das que vêm durante seu período de 12 anos com o período DodgersQuando foi 37-26 com uma eficácia de 2,37 e 350 salvagens em 701 jogos de 2010 a 2021.

Depois que os Dodgers deixaram ir para os 6 -pés 5 -polegadas e 265 libras, Jansen assinou um contrato de um ano e US $ 16 milhões Com os Braves de AtlantaIndo 5-2 com uma eficácia de 3,38 e 41 salvagens líderes na Liga Nacional em 2022.

Jansen então assinou um contrato de dois anos e US $ 32 milhões com as meias vermelhas de Boston, com 7-8 com uma eficácia de 3,44 e 80 salvagens em 2023 e 2024, lutando em 114 e andando 37 em 99,1 ingressos para um chicote de 1.158 (caminhadas mais golpes por entrada).

Foi 4-2 com uma eficácia de 3,29 em 54 jogos na última temporada, completando 27 de 31 oportunidades de salvação, lutando para 62 e andando 20 em 54⅔ ingressos antes de se perder na última semana da temporada devido à inflamação do ombro.

Embora a velocidade média da bola rápida de Jansen tenha diminuído do seu pico de 95,3 mph em 2016 para 92,2 mph na última temporada, sua bola corta -corta permanece eficaz, com Jansen limitando os oponentes a uma média de 0,215 (0,215 (34 para 158) em O morcego que termina com seu lançamento exclusivo em 2024. Os oponentes também foram sem sucesso em 15 morcegos que terminaram com o controle de slides de 82,2 mph de Jansen.

Seu melhor ano com os Dodgers chegou em 2017, quando Jansen teve 5-0 com uma eficácia de 1,32 e 41 salvagens em 65 jogos, lutando em 109 e caminhando sete em 68⅓ ingressos.

A adição de Jansen a anjos jovens e experientes permitirá que a equipe dê ao direito de 24 anos, Ben Joyce, cuja bola rápida Cocar de cocar de 105 mph Enquanto isso ocorre 2-0 com uma eficácia de 2,08 e quatro salvagens em 31 jogos na última temporada, outro ano para se tornar o papel mais próximo.

Joyce e treinamento canhoto para arremessadores e receptores em Tempe, Arizona, quarta-feira.

A equipe também confiará nos manipuladores de 26 anos, Hans Crouse e Ryan Zeferjahn, que combinaram 39 aparições nas principais ligas, para serem lançadas em situações de alto apalismo enquanto aguardam o retorno do direito de John.

