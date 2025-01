Kenny Smith rivela i suoi pensieri che Trae Young non sta facendo All-Star Team

Giovedì NBA ha rivelato le loro guardie All-Star e mancava un nome: Trae Young di Atlanta Hawks.

Ancora una volta, Young non è riuscito a ottenere la clip e alcuni fan sentono che era il più grande snob dell’anno.

In un discorso di “Inside the NBA” Kenny Smith ha detto che Young sta mettendo grandi numeri in questa stagione, ma non è stato votato nel gioco perché la sua squadra non vince tanto quanto dovrebbe.

“Influenzare i tuoi punti per vincere? Le tue statistiche hanno influenza sulla vittoria? “Chiese Smith.

“Le tue statistiche influiscono per vincere?” 👀 Kenny e l’equipaggio disimballano come Trae Young non abbia fatto la squadra All-Star 🗣 pic.twitter.com/i2fhsvenw9 – nba at tnt (@nbaontnt) 31 gennaio 2025

Ha osservato che le persone che votano sul gioco All-Star vogliono vedere un giocatore e la sua squadra avere successo.

Sì, alcune stelle entrano, anche se le loro truppe non lo fanno come potrebbero, ma lo rende molto più difficile.

Giovane media 22,5 punti, 3,3 rimbalzi e 11,4 assist per campionato per campionato Incontro.

Non dovrebbe renderlo uno shoo-in per il gioco All-Star?

Smith ha detto che è più complicato di così, e il record del 22-26 di Atlanta danneggia le sue possibilità, ed è quello che lo ha trattenuto.

L’assenza di Young non è stata l’unica grande sorpresa giovedì quando sono state annunciate le guardie.

Sabonis di Domanta, Lamelo Ball, Norman Powell, Devin Booker e altri non erano nella miscela mostrando quanto sia dura la competizione per un posto in una squadra in questo momento.

Young ora ha perso la partita per la quarta volta nei suoi sette anni nella NBA, e lo ha sicuramente notato.

Questo lo motiverà a spingere se stesso e la sua squadra ancora più forte nei prossimi giorni?

Forse questo snub migliorerà il record di Hawks.

