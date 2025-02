Kentucky incomoda o Tennessee enquanto os Wildcats com pouco voluntários derrotados pela segunda vez nesta temporada

O número 15 do Kentucky garantiu sua segunda vitória sobre o número 5 do Tennessee nesta temporada, com uma vitória irritante de 75-64 sobre voluntários na arena de Rupp na terça-feira.

Kentucky venceu o primeiro confronto contra o Tennessee em Knoxville no mês passado sem o guarda -estrela Lamont Butler no alinhamento e eliminou outro oponente entre os cinco primeiros sem reforços -chave. Butler perdeu os três jogos anteriores de Kentucky com uma lesão no ombro antes de retornar no fim de semana passado durante sua vitória por 80 a 57 sobre a Carolina do Sul.

Butler deixou o jogo na terça -feira, com 8:40 restantes no segundo tempo depois de mergulhar para uma bola solta. Butler estava caminhando em direção ao vestiário e não voltou.

Kentucky estava sem o guarda -estrela Jaxson Robinson contra o Tennessee devido a uma lesão no pulso, o que significa que o técnico Mark Pope teve que ir ao seu banco para uma faísca. O guarda do primeiro ano Travis Perry, o signatário da melhor escola classificada do Pope do ciclo de recrutamento de 2024, deixou o banco e marcou oito pontos em 12 minutos.

Perry foi um dos cinco jogadores do Kentucky que marcou pelo menos oito pontos. O guarda estrela Otega Oweh marcou 13 pontos na equipe, enquanto o atacante Ansley Alonor acrescentou 13.tennessee entrou na semana com a defesa de 3 pontos nº 1 no país, o que permitiu aos adversários apenas 26,6% de suas tentativas. Kentucky atirou 12 de 24 contra o Tennessee, com Trent Noah e Koby quebrando cada um derrubando três triplos.

Os Wildcats haviam perdido quatro dos últimos seis jogos antes da vitória sobre os voluntários. Após sua vitória sobre o Tennessee no mês passado em Knoxville, Kentucky perdeu sua próxima partida contra o Arkansas no retorno de John Calipair à arena de Rupp.

Kentucky (17-7, 6-5 segundos) enfrenta o Texas em Austin e Tennessee (20-5, 7-5) é o anfitrião de Vanderbilt no sábado.

Wildcats precisava dessa vitória sobre o Tennessee

A última vez que Kentucky interpretou o Tennessee, os Wildcats ficaram sem o guarda -estrela Lamont Butler. Com 8:40 restantes no segundo tempo, Butler deixou o jogo depois que ele pareceu retrabalhar a lesão no ombro que o deixou de lado por três jogos. Na época da lesão, Kentucky se apegou a uma vantagem de 54-52 sobre o Tennessee e fechou o jogo em uma corrida de 21 a 12.

Os Wildcats lutaram durante as últimas semanas, e essa vitória pode servir como uma grande mudança de momento pelo resto da temporada. Kentucky corria o risco de alcançar seu pior começo no jogo da SEC da campanha de 2020-21, mas uma vitória arenosa sobre uma equipe difícil do Tennessee deve ajudar os Wildcats a retornar à pista depois de lançar quatro dos últimos seis jogos.

O tiro de 3 pontos de Kentucky foi a diferença

No primeiro confronto de Kentucky contra o Tennessee, a equipe de Pope demoliu 12 de 24 tentativas (50%) da linha de 3 pontos contra a melhor equipe do país para defender os tiros de além do arco. Na revanche, Kentucky tiro … você adivinhou … 12 de 24 da linha de 3 pontos, mantendo o Tennessee apenas 3 de 18 (16,7%) além do arco. As filmagens ruins de 3 pontos do Tennessee também foram um problema no primeiro confronto. A equipe de Rick Barnes fez apenas 11 das 45 tentativas da linha de 3 pontos. Seis jogadores diferentes do Kentucky chegaram a um triplo. Essa foi a diferença.

Implicações potenciais para plantar o torneio da NCAA

Nas últimas projeções do especialista em esportes da CBS, Jerry Palm, Jerry Palm, Tennessee foi um número 1 de sementes, enquanto Kentucky entrou no dia na linha nº 5. As próximas semanas decidirão quem ganha o título da temporada regular da SEC, Mas o Tennessee perde para Kentucky duas vezes prejudica suas chances de conquistar o título da liga da temporada regular.

Alabama e Auburn entraram no dia empatado no topo da classificação da SEC, e o confronto deste fim de semana poderia contribuir muito para determinar quem vence a conferência e (potencialmente) que ganhará a semente geral 1 em menos de cinco semanas na equipe de domingo . A vitória de Kentucky sobre o Tennessee deve ser um bom reforço de currículo que o comitê verá no próximo mês.