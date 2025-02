Kentucky vs. Previsão do Arkansas, Seleção, Propagação, Probabilidades do Jogo de Basquete, onde ver, canal de televisão, transmissão ao vivo

Um dos jogos mais esperados da temporada de basquete universitária de 2024-25 está quase aqui. John Calipari retorna à Rupp Arena para treinar o Arkansas contra o 12º Kentucky pela primeira vez no sábado. Isso marcará a única reunião agendada entre os programas nesta temporada.

Calipari deixou o Kentucky pelo Arkansas nesta baixa temporada após 15 anos com os Wildcats. Os Razorbs têm um início de 1-6 no jogo da SEC na primeira temporada de Calipari no comando, com a vitória solitária contra a Geórgia.

Sob o primeiro ano do técnico Mark Pope, Kentucky teve um começo de 4-3 no jogo da conferência. Os Wildcats vêm de uma vitória na estrada sobre o número 8 do Tennessee atrás de um máximo de 18 pontos de Koby Brea.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o retorno de Calipari a Kentucky neste fim de semana.

Como ver o Kentucky vs. Arkansas vive

Data: Sábado, 1 de fevereiro | Tempo21:00 e

Localização: Rupp Arena – Lexington, KY.

TV: ESPN | Transmissão ao vivo: Fubo (Tente de graça)

Kentucky vs. Previsão Arkansas, você seleciona

Este jogo deve ser um dos mais divertidos da temporada. O Arkansas tem um começo medíocre no jogo da SEC, mas uma vitória na estrada sobre os Wildcats daria a Calipari uma vitória na pedra angular no ano 1. O Arkansas manterá este jogo por perto, mas Kentucky irá para o topo. Escolha: Arkansas +11,5

