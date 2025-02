Kentucky vs. Previsão Tennessee, chances: 2025 Escolhas de basquete universitário, 11 de fevereiro Balls por modelo de sonda

O Kentucky Wildcats em 15 procurará completar a varredura da temporada sobre os voluntários do Tennessee em quinto lugar quando eles estiverem em um confronto importante do SC na noite de terça -feira. Kentucky vem de uma vitória por 80 a 57 sobre a Carolina do Sul no sábado, enquanto o Tennessee derrotou Oklahoma por 70-52 no mesmo dia. Os voluntários (20-4, 7-4 segundos), que estão empatados em quinto lugar na conferência, estão 4-3 na estrada nesta temporada. Os Wildcats (16-7, 5-5 segundos), que estão empatados no oitavo lugar da liga, estão 12-2 em sua corte local. Jaxson Robinson e Kerr Kriisa estão fora de Kentucky, enquanto Lamont Butler é provável.

A ponta da arena Rupp em Lexington, Kentucky, é estabelecida para as 19h et. Kentucky conquistou uma vitória de 78 a 73 no Tennessee em 28 de janeiro.

Por que você deveria apoiar o Tennessee

O guarda sênior Lanier, que está em sua primeira temporada com os voluntários após quatro anos no norte da Flórida, ajuda a aumentar a ofensiva. Em 24 jogos, todo o início, Lanier, em média de 17,7 pontos, 3,4 rebotes, assistência e traseira em 30,6 minutos. Está se conectando com 41,8% de seus objetivos de campo, incluindo 41,6% de 3 pontos e 80% de seus lances livres. Na vitória sobre Oklahoma no sábado, ele investiu 21 pontos, enquanto pegou cinco rebotes e distribuiu duas assistências.

O zakai Zeigler Guard é um dos quatro voluntários com uma pontuação média de dois dígitos. Em 23 jogos, todo mundo começa, em média de 12,9 pontos, 7,5 assistências, 3,5 rebotes e 2,1 assaltos em 34,3 minutos. Ele quase registrou um dobro na vitória sobre o Sooners, marcando 17 pontos, enquanto acrescentou nove assistências, quatro rebotes e quatro assaltos. Em uma vitória de 85 a 81 sobre o Missouri na quarta-feira, ele marcou 21 pontos, distribuiu oito assistências e venceu três rebotes. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Por que você deveria apoiar o Kentucky

O Junior Otega Oweh Guard, uma transferência de Oklahoma, é o maior goleador dos Wildcats. Em 23 jogos, todo mundo começa, tem uma média de 16 pontos, 4,5 rebotes, 1,6 assistências e 1,5 assaltos em 28,1 minutos. Na vitória dominante sobre a Carolina do Sul no sábado, ele marcou 17 pontos, enquanto conquistou quatro pranchas. 24 pontos chegaram, enquanto levou seis rebotes em uma derrota por 98 a 84 contra o Mississippi em 4 de fevereiro.

Wildcats também pode confiar em sua impressionante vitória em Knoxville em 28 de janeiro. Liderados por 18 pontos de Koby Brea, os Wildcats dispararam 50% do chão e da faixa de 3 pontos contra uma picada de defesa do Tennessee. Os Wildcats venceram diretamente, apesar de ser um perdedor de 10,5 pontos nisso. Veja o que a equipe escolhe aqui.

