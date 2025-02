Kentucky vs. Probabilidades de Arkansas, Previsão: 2025 seleções de basquete universitário, 1 de fevereiro, as melhores apostas do modelo testadas

O Wildcats No. 12 do Kentucky (15-5, 4-3 segundos) receberá seu ex-treinador de Lexington quando receber o Arkansas Razorbacks (12-8, 1-6) na noite de sábado. John Calipari passou 15 anos com os Wildcats antes de sair em abril passado, levando o programa três oito, quatro finais e um campeonato nacional em 2012. Calipari poderia usar uma vitória no sábado, já que o Arkansas perdeu seis de seus últimos sete jogos. Kentucky teve um forte começo sob o novo técnico Mark Pope, e os Wildcats estão vendo uma vitória irritante sobre o Tennessee número 8 na terça -feira. Lamont Butler permanece para Kentucky.

O aviso está programado para 21:00 ET no sábado, na Rupp Arena. Kentucky é favorecido por 10,5 pontos nas últimas chances de Kentucky vs. O Arkansas, enquanto o excesso/menos é de 157,5 pontos, por consenso da Sportsline.

Kentucky vs. Arkansas estendido: Kentucky -10,5

Kentucky vs. Arkansas acima/Under: 157,5 pontos

Kentucky Money Line vs. Arkansas: Kentucky -617, Arkansas +450

Por que o Kentucky pode cobrir

Kentucky venceu três de seus últimos cinco jogos, com as três vitórias que vêm contra as 15 melhores equipes. Os Wildcats conquistaram uma vitória de 78 a 73 sobre o 8º lugar no Tennessee na terça-feira, apesar de entrar nesse jogo como 10,5 pontos desamparados. Foi um esforço equilibrado para o Kentucky, já que suas cinco manchetes terminaram em dois dígitos.

O guarda sênior Koby Brea, que é um dos melhores atiradores de 3 pontos no basquete universitário, marcou 18 pontos no time, enquanto demitiu 3 de 3 do perímetro. O Centro Superior Amari Williams registrou um duplo com 10 pontos e 15 rebotes para fornecer uma presença valiosa de tinta. Kentucky tem 15-1 em seus últimos 16 jogos em casa, e Arkansas tem apenas 1-6 contra a propagação em seus últimos sete jogos.

Por que o Arkansas pode cobrir

Enquanto Kentucky tem três vitórias em seus últimos cinco jogos, ele também perdeu duas vezes como favorito. Os Wildcats caíram para o Alabama em casa em 18 de janeiro, antes de perder para Vanderbilt na estrada no último sábado. Eles enfrentam uma equipe de Arkansas que esteve em um único dígito em quatro de suas últimas cinco derrotas.

Os Razorbs tiveram uma semana extra para se preparar para este jogo após uma derrota limitada contra Oklahoma no último sábado. O atacante Junior Adou Thiero lidera o Arkansas com 16,1 pontos e 6,2 rebotes por jogo, enquanto o primeiro ano do aluno Boogie Fland provavelmente sai pelo resto da temporada devido a uma lesão na mão. Kentucky cobriu apenas a propagação duas vezes em seus últimos 10 jogos no sábado.

