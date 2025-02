Kentucky vs. Vanderbilt Odds, Previsão, Tempo: 2025 Celeções de Basquete da Universidade, 19 de fevereiro Balls por modelo comprovado

Os Kentucky Wildcats nº 17 (17-4) recebem os comodors de Vanderbilt (17-8) em um confronto da SEC na quarta-feira. Ambas as equipes estão saindo de perdas. O Texas eliminou os Wildcats 82-78 no sábado. Enquanto isso, Vanderbilt lançou dois jogos consecutivos. Em 15 de fevereiro, o Tennessee derrotou os comodistas 81-76. Vanderbilt incomodou o Kentucky 74-69 em Nashville em 25 de janeiro. Lamont Butler (ombro) e Jaxson Robinson (boneca), dois dos melhores marcadores de Kentucky, estão fora.

A ponta da arena de Rupp é às 19:00 ET. Os Wildcats são 5,5 pontos nas últimas probabilidades do Kentucky vs. Vanderbilt através do consenso da Sportsline, enquanto o total de pontos acima/abaixo da pontuação é de 161,5.

O modelo simula cada jogo de basquete universitário da Divisão 1 10.000 vezes. Digite a semana 16 da temporada 2024-25 em um 213-158 aposta Roll (+1675) em todos os times de basquete universitários mais bem qualificados que datam de 2023.

Agora, o modelo marcou Vanderbilt vs. Kentucky E acabou de revelar suas cobiçadas seleções e previsões. Aqui estão as linhas e tendências das apostas de basquete universitário para o Kentucky vs. Vanderbilt:

Kentucky vs. Vanderbilt Spred: Wildcats -5,5

Kentucky vs. Vanderbilt sobre/Under: 161,5 pontos

Kentucky Money Line vs. Vanderbilt: Wildcats -262, Commodors +213

Por que o Kentucky pode cobrir

Junior Otega Oweh Guard é uma força atlética de dois caminhos nas costas. Oweh lidera a equipe em pontos (16) com 4,6 rebotes e 1,5 assaltos por jogo. Ele marcou mais de 20 pontos em quatro dos últimos oito jogos. Na derrota contra o Texas, Oweh fez 20 pontos e cinco rebotes.

O Amari Williams Superior Center é outro defensor ativo na quadra da frente. O pé de 7 pés leva a equipe em rebotes (8,8) e bloqueios (1,3) com 10,5 pontos por jogo. O nativo da Inglaterra compilou um duplo duplo em oito jogos nesta temporada. Em sua partida anterior, Williams teve 18 pontos e 12 rebotes.

Por que Vanderbilt pode cobrir

Jason Edwards Junior Guard é uma pontuação ágil de três níveis nas costas. Edwards lidera a equipe em pontos (17,6) enquanto dispara 38,5% do centro. Terminou com mais de 20 pontos em cinco dos últimos 10 jogos. Na derrota contra o Tennessee, Edwards acumulou 24 pontos e fez seis triplos.

Junior Devin McGockton Striker tem sido uma força ativa para os comodistas. McGockton tem uma média de 10,8 pontos, 7,8 rebotes e dispara 60% do campo. Esta campanha tem cinco duplas duplas. Em 11 de fevereiro contra Auburn, McGockton fez 10 pontos, 13 rebotes e dois bloqueios.

Como fazer Vanderbilt vs. Kentucky escolhe

O modelo Sportsline se inclina sob o total, prevendo que o equipamento é combinado por 161 pontos. Ele também tem uma seleção com classificação para um lado da propagação que atinge quase 70% das simulações.

Então, quem ganha Vanderbilt vs. Kentucky, e de que lado da propagação atinge quase 70% das simulações?