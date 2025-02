Kerala apresenta as semifinais do Troféu Rani, graças às 1º Primeiras entradas que lidera com Jammu e Caxemira

Kerala fez uma xícara para ficar empolgada contra Jammu e Caxemira e foi às meias-finais do troféu de Ranji, na parte de trás da delgada liderança de 1 velocidades do primeiro Innsing aqui na quarta-feira. Match Salman Nizar (44 não saiu, 162 bolas, 8×4) e Mohammed Azharuddeen (67 não fora, 118b, 9×4 2×6) Segundo rodadas. Sua parceria foi suficiente para Kerala, do dia a dia 100, para dois, se afastar do último dia do processo e fundou uma reunião semi -final com os ex -campeões de Gujarat a partir de 17 de fevereiro.

Esta será apenas a segunda apresentação de Kerala no troféu de Ranii em quatro rodadas após a temporada 2018-19.

Eles perderam os mestres finais de Vidarbha através das pousadas e 11 corridas em Wayanad da última vez.

“Acreditávamos em nós mesmos e o levamos (parceria) através de blocos de 10 marchas cada. As tigelas da J&K também foram prejudicadas por nossa tarefa. Foi uma abordagem semelhante que adotamos nas primeiras rodadas “, disse Nizar durante a cerimônia de apresentação.

O homem orientado à esquerda também fez o 112 invicto necessário nas primeiras rodadas de Kerala e costurou uma aliança de 81 velocidades com Basil Thampi para dar a Kerala uma vantagem importante.

“Tentamos o melhor, mas infelizmente não poderíamos ir a essa partida. Empréstimo para Kerala Bankers. Mas estamos orgulhosos da maneira como lutamos aqui e espero que possamos conseguir mais “, disse o Skipper Paras da J&K após a partida.

Abid Mushtaq, Abid Mushtaq Jammu e Caxemira, receberam um aviso no local por juízes fora da estrada para jogar fora.

A entrega foi reconhecida como a falta de bola.

Kerala também deve agradecer a Sachin Sachin (48) e Akshay Chandran (48) por adicionar 58 marchas ao terceiro rack de postigos, mas, mais importante, eles também consumiram quase 44 marchas para a Ward of J & K Bowlers.

Resultados curtos: Jammu e Caxemira: 280 e 399/9 extraíram de Kerala: 281 e 295/6 em 126 overs (Salman Nizar 44 não saiu, Mohammed Azharuddeen 67 não fora, Sachin Baby 48, Akshay Chandran 48; Sahil Lotra 2/50 ). Pti ung ung khs khs

