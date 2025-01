Kerala Blasters abre inscrições para conselho consultivo de fãs

Os fãs agora podem preencher inscrições no site Kerala Blasters.

Kerala Blasters FC anuncia a formação do Fan Advisory Board (FAB), inspirado em iniciativas semelhantes dos principais clubes e ligas de todo o mundo. Esta plataforma visa estabelecer uma comunicação direta entre a direção do clube e os seus adeptos, desempenhando um papel fundamental no crescimento do clube a longo prazo.

Os esforços para implementar a FAB começaram no início da temporada 2024-25, com o clube focando na promoção da transparência, inclusão e respeito mútuo. Mais do que um fórum de discussão, a FAB servirá como plataforma para ações significativas, garantindo que as opiniões e sugestões dos torcedores sejam devidamente consideradas.

O Conselho Consultivo de Fãs será composto por 12 membros selecionados da base de fãs do Kerala Blasters. A diretoria se reunirá com representantes da administração do clube quatro vezes por ano para discutir questões críticas, incluindo o desempenho do clube, distribuição de ingressos e iniciativas para fortalecer o envolvimento dos torcedores.

Os torcedores interessados ​​podem se inscrever na FAB pelo site oficial do clube. As inscrições estão abertas a todos os torcedores com 19 anos ou mais, com prazo de inscrição online de 10 (dez) dias a partir de hoje. Dos 12 representantes, nove serão da Índia, dois serão representantes internacionais e um representará uma categoria com habilidades especiais.

Os membros cumprirão um mandato de um ano e aqueles que completarem o seu mandato não serão elegíveis para concorrer novamente no ano seguinte para garantir que o conselho beneficie de novas perspectivas e ideias.

A FAB não estará diretamente envolvida em decisões relacionadas a transferências, seleção de equipes ou outras decisões relacionadas ao esporte, que permanecem sob competência da comissão técnica e da direção. Além disso, a plataforma não pode ser utilizada para ganho pessoal, ganho financeiro ou interesses individuais.

Os membros do Conselho Consultivo de Torcedores não terão ações no clube nem atuarão como membros do conselho. A FAB funcionará como órgão independente e as atas de suas reuniões serão publicadas no site oficial para garantir transparência.

Os torcedores podem se inscrever através do site oficial do clube: www.keralablastmeurs.en.

