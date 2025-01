Kerala Blasters contrata Bikash Yumnam do Chennaiyin FC

Bikash Yumnam assinou um contrato de longo prazo com Kerala Blasters válido até 2029

Kerala Blasters anunciou que assinou com Bikash Yumnam. O defesa-central chega ao clube de Kochi proveniente do Chennaiyin FC, rival da Super League indiana, onde jogou durante uma época e meia.

Em comunicado oficial, Kerala Blasters confirmou a contratação dizendo: “O clube tem o prazer de confirmar a contratação do jovem e promissor zagueiro Bikash Yumnam do Chennaiyin FC. “O jovem de 21 anos chega aos Blasters com um contrato de longo prazo que o manterá no clube até 2029.”

Curiosamente, Pritam Kotal seguiu o caminho oposto e ingressou no Chennaiyin FC com um contrato de dois anos e meio, que o manterá com Marina Machans até junho de 2027. O jogador de 31 anos vestiu a famosa camisa amarela 39 vezes. e se tornou o favorito dos fãs durante seu tempo com os Blasters.

Bikash Yumnam assinou um pré-contrato com Kerala Blasters!

KhelNow havia revelado no início de janeiro que Kerala Blasters havia assinado um pré-contrato com Bikash Yumnam. O defesa vinha apresentando grande evolução no Chennaiyin FC e tornou-se presença constante na linha defensiva.

Foi chamada a atenção que “Kerala Blasters agiu rapidamente para concluir este acordo plurianual com Bikash Yumnam, afastando o interesse de outros times da ISL que estavam de olho no jovem defensor.”

No futebol, os jogadores podem conversar com outros clubes se o contrato com o clube atual for inferior a seis meses. Isso é exatamente o que Kerala Blasters usou a seu favor quando Bikash Yumnam assinou.

Esperava-se inicialmente que ele assinasse no verão, mas as coisas parecem ter progredido entre os clubes e, portanto, Bikash Yumnam mudou-se imediatamente para Kerala Blasters. O zagueiro pode até fazer parte do XI do jogo no dia 24 de janeiro, quando os Blasters enfrentarem o East Bengal.

Bikash será uma boa contratação para os Blasters?

Baseado em Manipur, Bikash Yumnam representou RG Punjab e Indian Arrows na I-League antes de ingressar no Chennaiyin FC em 2023. Com Marina Machans, o defesa-central fez 38 jogos e foi um dos melhores jovens jogadores da equipa.

Em termos da temporada ISL 2024-25 até agora, Bikash Yumnam fez 11 partidas pela equipe de Owen Coyle. Jogando mais de 850 minutos, o jovem de 21 anos fez 10 interceptações e venceu 28 duelos, conseguindo não sofrer golos.

Kerala Blasters se separou de Pritam Kotal e Alexandre Coeff na janela de transferências de janeiro. Portanto, o principal trabalho defensivo recairá agora sobre os ombros de Milos Drincic e Hormipam junto com Bikash.

Espera-se que a Brigada Amarela jogue com seu novo contratado, Dusan Lagator, como meio-campista defensivo, enquanto Bikash Yumnam e Hormipam jogam como zagueiros. Será que a ex-estrela do Chennaiyin FC melhorará ainda mais no Kerala Blasters? Deixe-nos saber a sua opinião…

