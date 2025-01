Kerala Blasters refutam acusações de direcionar a ação policial contra fãs que protestavam

Os Tuskers conquistaram três vitórias depois que o técnico interino Purushothaman assumiu o comando.

Kerala Blasters, o clube icônico do “próprio país de Deus”, conhecido por sua enorme e apaixonada base de fãs, encontra-se em uma posição desafiadora nesta temporada. O clube, atualmente em oitavo lugar na classificação da Super League indiana, tem lutado para corresponder às expectativas de seus torcedores fiéis. Um mau início de campanha levou à demissão do técnico Mikael Stahre, marcando um período de transição.

Conhecidos pelo seu apoio vociferante, os adeptos dos Blasters saíram às ruas para expressar o seu descontentamento, exigindo melhoria da qualidade da equipa e um compromisso renovado com o sucesso por parte da gestão. Os protestos dos adeptos, reflectindo o seu profundo investimento emocional no clube, tomaram recentemente um rumo controverso. Surgiram relatos de que as autoridades intervieram para reprimir manifestações pacíficas e que alguns manifestantes teriam enfrentado ação policial.

Este incidente prejudicou ainda mais as relações entre os torcedores e a administração, com muitos torcedores acreditando que o clube não os apoiou durante a provação. A situação gerou um debate mais amplo sobre o tratamento dispensado aos fãs e o seu direito de expressar as suas preocupações, criando uma atmosfera volátil em torno do ecossistema Kerala Blasters.

Em resposta, o clube recorreu ao X (antigo Twitter) para emitir um comunicado oficial abordando o assunto e esclarecendo sua posição. A declaração veio à luz de alegações que sugeriam o envolvimento do clube em ações policiais contra torcedores em protesto, que expressavam seu descontentamento com a gestão e o desempenho do time nesta temporada. O clube refutou categoricamente essas alegações, enfatizando que não tinham nenhum papel na direção ou influência nas ações das autoridades.

DECLARAÇÃO DO CLUBE O Kerala Blasters FC gostaria de comentar sobre os recentes acontecimentos envolvendo protestos de torcedores fora do estádio e cantos interrompidos pela polícia. Para começar, o Clube gostaria de reforçar fortemente o facto de não ter poder para instruir o Estado… pic.twitter.com/LjirkL6tXy —Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) 16 de janeiro de 2025

O comunicado esclarece que o clube, como entidade futebolística, não tem autoridade para instruir ou interferir nas ações da Polícia do Estado de Kerala. Destacou também que a manutenção da lei e da ordem é responsabilidade exclusiva de autoridades competentes e independentes, como a polícia estadual, que atuam de acordo com os protocolos estabelecidos. O clube também explicou que a polícia tem a tarefa de garantir a segurança pública tanto em reuniões públicas como em eventos com bilheteira, e que qualquer ação tomada está dentro da sua jurisdição para evitar potenciais perturbações ou incidentes indesejáveis.

Os Kerala Blasters distanciaram-se firmemente das decisões tomadas pelas agências de aplicação da lei, reiterando que não fazem parte do mecanismo da lei e da ordem. O clube também aproveitou a ocasião para sublinhar o respeito pelos seus adeptos e o seu direito à expressão pacífica. Kerala Blasters afirmou que valoriza o feedback construtivo dos torcedores e está sempre aberto a aceitar suas sugestões para melhorar o funcionamento e o desempenho do clube.

Reafirmaram a sua crença no papel integral dos adeptos na identidade e no sucesso do clube, ao mesmo tempo que apelaram a todos para garantirem que os seus métodos de protesto permanecem pacíficos e respeitosos. Ao fazê-lo, o clube esperava responder às preocupações dos adeptos e tranquilizá-los sobre o seu compromisso em promover uma relação positiva e inclusiva. Além disso, o clube emitiu um alerta severo contra a divulgação de acusações enganosas ou infundadas destinadas a manchar a sua reputação.

Kerala Blasters anunciou sua intenção de investigar e tomar as medidas apropriadas contra pessoas ou entidades que difundam tal desinformação. Deixaram claro que não seria tolerada qualquer tentativa de difamar a imagem do clube com narrativas falsas. Ao emitir esta declaração detalhada, o Kerala Blasters procurou abordar a controvérsia de frente, ao mesmo tempo que reafirmou o seu compromisso com os adeptos e com a comunidade do futebol em geral.

