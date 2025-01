Kerr acredita que Kuminga parece um ‘cara diferente’ em meio a uma boa corrida apareceu originalmente em Área da baía esportiva da NBC

Jonathan Kuminga mostrou lampejos de seu potencial na NBA, mas não de forma consistente.

O técnico do Warriors, Steve Kerr, no entanto, acredita que o jogador de 22 anos está no caminho certo em meio a uma fase promissora.

“Ele parece um cara diferente para mim”, disse Kerr em “Willard & Dibs” do 95.7 The Game. “Honestamente, nesses últimos cinco jogos, acho que o interruptor da luz foi ligado e você pode ver isso nos rebotes. Acho que ele está tendo uma média de oito rebotes nesse trecho. (contra o Philadelphia 76ers) abriu muito o jogo. Fui penetrando, entrando no espaço e depois movimentando e aí começamos a movimentar a bola.

“Ele é um dos caras, junto com Steph (Curry), que pode quebrar a defesa. Mas acho que no passado, ele procurava marcar depois de quebrar a defesa e se levantava e chutava talvez no meio. arremessos de longa distância que ele não fez. Precisamos dele no meio do cronômetro. Nos últimos jogos, ele está realmente procurando atacar e movimentar a bola, o que ajuda nosso ataque em geral. difícil. do que está acontecendo. animado. Acho que ele está avançando.”

Kuminga, no Ano 4, tem média de 16,9 pontos 45,6 por cento em campo, com 5,1 rebotes e 2,2 assistências em 31 jogos. Mas nos últimos cinco jogos, ele teve média de 24 pontos em 52 por cento de arremessos de campo, somando 8,0 rebotes, 3,0 assistências e 1,2 roubadas de bola em 31,2 minutos.

Os Guerreiros (17-16) Ele abriu o Ano Novo com uma vitória necessária mas está em nono lugar na Conferência Oeste depois de abrir a temporada 2024-25 com uma nota impressionante.

Golden State continua sua busca por uma estrela de grande nome para fazer parceria com Curry como opção de pontuação secundária. Embora Kuminga tenha, às vezes, mostrado que poderia ser o ideal para os Warriors, ele certamente está a caminho de se tornar esse jogador confiável.

