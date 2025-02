Kevin de Bruyne: il successo della città di uomo non è pienamente apprezzato

Kevin de Bruyne Ha detto che credeva che i risultati del Manchester City saranno completamente assegnati in futuro perché continueranno a durare una campagna incoerente.

De Bruyne ha vinto ogni offerta di trofei dall’ingresso in città nel 2015, tra cui sei titoli della Premier League, due FA Coppe, cinque coppe di campionato e il titolo di Champions League nella stagione vincente del club.

Il partito di Pep Guardiola ha vinto quattro corone della lega diretta, ma ha combattuto per la forma di questo periodo.

Chiesto da ESPN Brasil, se le persone si rendono conto di quanto siano incredibili i successi dalla parte, de Bruyne ha detto: “No, penso che arriverà. Forse se abbiamo questa conversazione in 20 anni, allora le persone la guardano in modo diverso perché abbiamo tempo di pensarci e guardare altre cose che sono successe.

Kevin de Bruyne ha vinto sei titoli della Premier League a Man City. Xinhua tramite Getty Images

“Penso che le persone ci abbiano visto ora e vedono la città e dicono:” Devono vincere. “Ma non è così facile da fare, e forse a volte come giocatore, dimentichi anche:” Oh, vinceremo. “

“No, lavori sodo e devi fare il tuo lavoro.

“Ma a volte è difficile apprezzare al momento perché devi andare di nuovo e tornare, non hai tempo per goderti i momenti, devi solo fare il tuo lavoro.”

La città è la quarta in Premier League, 16 punti di Adrift Liverpool, con sette sconfitte e cinque pareggi in questa stagione dopo 24 partite.

Per fare un confronto, nella sua campagna Triumphant League nel 2023-24, la squadra di Guardio ha perso solo tre volte.

La scorsa settimana hanno anche perso 3-2 nella prima fase del loro scontro in fase a eliminazione diretta della Champions League con il Real Madrid.

Alla domanda se fosse la sua stagione più sorprendente nel club, De Bruyne disse: “No, no. Bene, penso che le persone si aspettassero di vincere ogni anno, quindi probabilmente sono sorpresi, ma non lo so.

“Penso che a volte devi attraversare momenti difficili. Abbiamo avuto una stagione diversa che era pesante quando non hai vinto, ma va bene.

“Questa è la vita, non puoi sempre avere il top, i momenti più alti, devi attraversare periodi diversi e lo stiamo attraversando.”

City di sabato è ospitato da Beyant Newcastle United con entrambe le squadre che vogliono rafforzare il loro posto a Chase sul posto in Champions League la prossima stagione.