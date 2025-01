Kevin Durant aveva un messaggio di 5 parole per i fan di Detroit dopo la sconfitta

I comandanti di Washington continuano.

La squadra di Dan Quinn si è messa in viaggio per affrontare i roventi Detroit Lions.

E contro ogni previsione, hanno concluso la loro stagione.

Ecco perché Kevin Durant, un fan sfegatato dei Commanders, ha dovuto sfruttare l’opportunità di trollare i fan dei Lions.

Dopo la vittoria, è andato su X per condividere la sua esilarante clip di ballo dei suoi giorni con i Golden State Warriors, scrivendo “Buona notte Detroit”.

Nel complesso, è stata una giornata dura per i fan di Detroit poiché i Phoenix Suns di Durant hanno battuto i Pistons nel primo pomeriggio.

I Lions hanno perso solo due partite nella stagione regolare e sembravano la squadra da battere nella NFC.

Hanno avuto anche una settimana in più per riposarsi e prepararsi per questa partita.

I Commanders erano in una settimana breve e in viaggio per la seconda partita consecutiva, ma niente di tutto ciò aveva importanza.

Niente di quello che i Lions hanno lanciato contro di loro è stato sufficiente a spaventare o addirittura sopraffare Jayden Daniels, che continua ad avere una delle più grandi stagioni da rookie nella storia della NFL.

Per aggiungere la beffa al danno, Jared Goff ha contribuito a quattro delle cinque palle perse dei Lions, lanciando tre scelte e perdendo un fumble.

La squadra di Dan Campbell ha avuto una giornata difficile e l’offseason nel Michigan sarà molto lunga.

Potrebbero anche perdere i loro due migliori assistenti, Aaron Glenn e Ben Johnson, che sono sul radar di diverse squadre.

Quindi, tutto sommato, potrebbe non essere stata affatto una bella serata a Detroit.

PROSSIMO: Il difensore dei comandanti lancia un avvertimento alla squadra dopo la vittoria sui Lions