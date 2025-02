Kevin Durant diz que é ‘All Love’ com Gary Payton depois de trocar lixo em guerreiros do sol

Kevin Durant e Gary Payton atravessaram sexta -feira e não decepcionaram. Ele viu a estrela de Phoenix Suns entrando no Hall da Fama de Seattle Supersonics durante a vitória de 130 a 105 do Suns sobre o Golden State Warriors, que começou o filho de Payton, Gary Payton II.

Mesmo com as palavras afogadas pelo barulho da arena, ele era divertido.

Um dia depois, o vídeo surgiu nas redes sociais mostrando exatamente o que os dois disseram:

Durant: “Você está aqui, estou no telhado”.

Payton: “Estou no telhado”.

Durant: “Quando você tinha a minha idade, você era o oitavo homem no banco”.

No último ponto de Durant, ainda é um All-Star em sua temporada de 36 anos, enquanto Payton passou sua temporada de 36 anos com o Boston Celtics. No entanto, Durant está errado de que Payton é o oitavo homem do banco, já que Payton iniciou os 77 jogos que jogou pelo Celtics e teve uma média de 33,0 minutos por jogo.

No entanto, a troca foi amigável. Payton Ele disse à ESPN O casal estava “apenas falando sobre lixo”, enquanto Durant tinha isso a dizer:

“É sempre um bom relacionamento com a geração anterior”, disse Durant. “Eles me respeitam. Eu respeito o que eles fizeram. Mas há alguns jogadores que ainda obtiveram essa vantagem competitiva e querem que eles ainda estejam lá fora e ainda o mantenham em todos os lugares que estão indo. Esse é o GP, e Eu o respeito por ele.

“G é um ótimo esporte sobre isso: um dos meus jogadores favoritos, alguém que eu admiro, recebeu um grande respeito. Acho que começamos no verão com a equipe dos EUA. O que eu disse a ele era que não poderia me proteger. Falando louco Com ele, então suponho que o pegamos de lá.

Durant terminou o jogo com 19 pontos em 6 de 13 chutes com seis rebotes e três assistências. Devin Booker, que não é um All-Star, liderou todos os artilheiros com 31 pontos.