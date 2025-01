Kevin Durant entra no vestiário do Commanders após vitória nos playoffs e enfrenta Jahmyr Gibbs do Lions

Os Washington Commanders comemoraram após obter uma vitória surpreendente sobre o Detroit Lions. (Foto de Nic Antaya/Getty Images)

Os Washington Commanders avançam para o Campeonato da NFC e têm um nome poderoso da NBA ao seu lado… e no vestiário. No sábado, enquanto os Commanders comemoravam a derrota por 45-31 sobre o Detroit Lions, um convidado especial se juntou à festa: a estrela do Phoenix Suns, Kevin Durant.

Durant, que nasceu e foi criado em DC e é torcedor de longa data de Washington, torceu por seu time favorito durante a virada. Ele também lançou algumas farpas bem colocadas contra o running back do Lions, Jahmyr Gibbs.

O cornerback novato do Commanders, Mike Sainrisil, que teve duas interceptações importantes no confronto, postou um vídeo em sua história de Durant no Instagram com o time após o jogo.

“Ei, o que você tem a dizer?” —Sainrisil perguntou a Durant.

“Jahmyr, calce seus tênis”, disse Durant, referindo-se aos óculos de sol Cartier. A zombaria provocou risos e exclamações no vestiário dos Comandantes.

No início do confronto, Gibbs, conhecido por suas comemorações de touchdown, marcou o primeiro touchdown do jogo e comemorou imitando uma dança pré-jogo que Durant fez antes das finais da NBA de 2017.

Durant não gostou da homenagem.

“Estou farto de Jahmyr Gibbs. Vá para algum lugar, droga, mano”, Durant. escreveu em resposta ao vídeo de X.

Gibbs terminou com 14 corridas para 105 jardas e dois touchdowns, mas a equipe no geral ficou aquém dos Commanders. Ambas as equipes conseguiram um segundo quarto historicamente alto em um jogo com muitos gols, com Washington saindo por cima no final.

Após o jogo, Durant deixou Detroit com mais um golpe: um vídeo da dança original, com a legenda: “Tenha uma ótima noite, Detroit”.

Os Commanders agora seguirão para o Campeonato NFC, enfrentando o vencedor do jogo da rodada divisional Los Angeles Rams-Philadelphia Eagles no domingo. Teremos que ver se Durant fará outra aparição no vestiário no próximo fim de semana.