Kevin Durant parla apertamente della sua permanenza nei Nets

La decisione dei Brooklyn Nets di aggiungere Kevin Durant e Kyrie Irving all’epoca sembrava un colpo grosso.

Alla fine si è rivelato il mandato più caotico nella storia del franchise.

Irving era assente, infortunato o non idoneo.

Ha insultato l’allenatore Steve Nash ed è stato sospeso per aver diffuso propaganda antisemita.

James Harden entrava e usciva e se ne andò rapidamente quando vide tutto crollare.

Alla fine, i Nets non hanno avuto altra scelta che cedere anche Durant.

Nonostante tutto quello che è successo, Durant ha recentemente ammesso di essersi davvero divertito con Brooklyn.

“È stata la cosa più divertente che ho giocato a pallone da molto tempo. Te lo dirò… Mi sono davvero divertito. Indipendentemente dal caos che stava accadendo intorno a me, mi sono divertito moltissimo a vestirmi e sta succedendo per questi fan e per il quartiere di Brooklyn”, ha detto Durant, tramite ClutchPoints.

La star dei Suns Kevin Durant ha parlato del suo periodo con i Nets: “È stata la cosa più divertente che ho giocato a pallone da molto tempo. Te lo dirò… mi sono davvero divertito. Indipendentemente dal caos che si stava verificando intorno a me, mi sono divertito moltissimo a vestirmi e ingrassare per questi fan e… pic.twitter.com/rUbtlOxTPv — ClutchPoints (@ClutchPoints) 23 gennaio 2025

C’era sempre qualcosa da fare a Brooklyn.

Dai rapporti secondo cui Irving e Durant avrebbero cospirato per far licenziare l’allenatore Kenny Atkinson, Durant non andava più d’accordo con Irving e/o Harden.

Era sempre qualcosa.

I Nets erano a pochi centimetri dalla sconfitta dei Milwaukee Bucks nei playoff NBA del 2021, e i Bucks hanno vinto il campionato.

Brooklyn non è riuscita a ripetere quel successo ed è diventata una delle squadre più deludenti della storia.

Inoltre, i fan hanno costantemente fischiato Durant per non essere riuscito a vincere un campionato dopo aver lasciato i Golden State Warriors, qualcosa che, per quanto ingiusto possa sembrare, continuerà a danneggiare la sua eredità.

Non puoi incolpare i Nets per aver tentato di accoppiare due superstar, ma stanno ancora affrontando l’effetto a catena dell’implosione.

PROSSIMO: D’Angelo Russell ha ammesso apertamente di aver giocato per i Nets