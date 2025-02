Kevin Durant parla di voci commerciali

Sembrava che Phoenix Suns avesse perso Kevin Durant per diversi giorni fino al periodo commerciale della NBA.

Suns avrebbe scambiato Durant con diverse squadre, tra cui i suoi ex Golden State Warriors, ma un appuntamento non è mai stato concluso.

Ora Durant è tornato ai Suns, che potenzialmente si sentivano imbarazzanti da una prospettiva di estranei.

Almeno in base ai suoi commenti pubblici, tuttavia, Durant non sembra essere infastidito da ciò che è accaduto negli ultimi giorni e vuole mettere tutto alle spalle.

“No, ho sempre avuto l’obiettivo di giocare il mio contratto e vedere cosa succede … So che sarà un argomento, è probabilmente la cosa più frustrante di essere nei negoziati commerciali è che il microscopio sarà a Soley Just Me”, Durant ha detto via Phnx Suns a X.

Durant non ha apprezzato la ribalta durante questo fallimento, e non ha aiutato il volo delle voci e diverse squadre sono state menzionate come destinazioni probabili.

Dopo tutto questo discorso, Suns ha ancora un nucleo di due uomini di Devin Booker e Durant, che è uno dei migliori duetto in campionato quando entrambi i giocatori sono sani.

Suns ha attualmente un record di 26-26, che è buono per un pareggio per il decimo posto nella Western Conference.

Hanno ancora un sacco di tempo per cambiare le cose e fare un profondo playoff, ma hanno bisogno di tutti in questa lista per essere acquistati, in particolare Durant e Booker.

