Kevin Harvick va per la prima volta in assoluto Alex Bowman! (Non credi nella sua reazione)

Video

La leggenda della NASCAR Kevin Harvick si dirige a dieci decimi di automobili a Charlotte, nella Carolina del Nord, esclusivamente con il pilota di Hendrick Motorsports Alex Bowman. Ma la vera eccitazione arriva quando Harvick scambia la sedia da intervista per i sedili passeggeri di Alex Bowman dietro la bici! L’anno scorso, avanti e indietro per un social media giocoso, Bowman prende Harvick con la sua prima deriva. Quindi il turno di Kevin è dietro la bici. Guarda la funzione completa per vedere la reazione di Kevin a questa esperienza indimenticabile e le opinioni di Bowman mentre si prepara per la prossima stagione NASCAR.



24 minuti fa ・ NASCAR Cup Series ・ 11:54