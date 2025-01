Kevin Love, do Heat, oferece ‘lufada de ar fresco’ com postagens hilariantes nas redes sociais sobre a saga de Jimmy Butler

Numa temporada difícil para o Miami Heat, o veterano Kevin Love está fazendo o que pode para manter o clima otimista no vestiário. Ao longo do drama entre Jimmy Butler e o Heat, Love recebeu o humor necessário nas redes sociais.

A rotina de Love nas redes sociais realmente decolou quando o Heat anunciou que estava suspendendo Butler e ouviria ofertas de troca pelo superstar. Foi quando Love postou uma foto sua e de seus companheiros de equipe com photoshop nas cabeças dos Boyz II Men acompanhada pela música “It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday”.

Desde então, Love postou sobre a saga aqui e ali. Falando com o “Miami Herald”Love disse que tem tentado trazer “leveza” para toda a equipe.

“Essa é a palavra que tenho usado”, disse Love. “Quero dizer, a boa notícia é que as pessoas sabem que não devem me levar muito a sério quando se trata de coisas como esta.”

Depois que Butler cumpriu sua suspensão de sete jogos e voltou à ação na semana passada, parecia que ele poderia permanecer pelo menos no futuro imediato. Para comemorar, Love postou a famosa cena de “O Lobo de Wall Street” em que o personagem de Leonardo Dicaprio anuncia: “Não vou embora!”

Love admitiu que o drama em torno da situação de Butler às vezes desgastou a equipe, então todos acolheram bem o humor que ele trouxe para a mesa nas redes sociais. Até a comissão técnica e a diretoria foram a favor.

“Acho que em uma situação difícil ou em um momento em que pode haver uma nuvem escura pairando sobre tudo, acho que a leveza traz apenas uma lufada de ar fresco”, disse Love. “Os caras participam e é divertido. E a torcida também. Eles adoram, a diretoria tem sido muito simpática e a comissão técnica também acha divertido.”

Com Butler na escalação no domingo, o Heat conseguiu quebrar uma seqüência de três derrotas consecutivas com uma vitória por 128-107 sobre o San Antonio Spurs. Agora, no meio da corrida dos playoffs, talvez Miami consiga subir na classificação enquanto Love faz todo mundo rir.