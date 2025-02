Kevin O’Connell aveva raccontato commenti sul futuro di Sam Darnold

L’allenatore della NFL di quest’anno Kevin O’Connell ha una decisione decisiva che minaccia la situazione del quarterback del Minnesota Vikings.

Fresco dal suo riconoscimento sul certificato di testa della NFL per condurre i Vichinghi a un impressionante record di 14-3 nel 2024, O’Connell affronta domande sul futuro di Sam Darnold con la squadra.

L’allenatore principale si è recentemente rivolto alla situazione Darnold, ma ha mantenuto le sue carte vicino all’Occidente.

“Stiamo ancora lavorando attraverso questo dialogo e prendiamo le migliori decisioni per quella che alla fine sarà la migliore squadra che possiamo costruire nel 2025. Secondo ciò che significava per me e questa organizzazione”, ha detto O’Connell a NBC Sports tramite Vikingzfanpage.