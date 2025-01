Kevin O’Connell chiarisce che vuole rimanere come capo allenatore dei Vikings

EAGAN, Minnesota – Kevin O’Connell ha chiarito lunedì che vuole continuare come capo allenatore dei Minnesota Vikings, anche se il suo status contrattuale avrebbe alimentato l’interesse di altre squadre della NFL nell’acquisire i suoi servizi tramite scambio.

“Credo che dovrei dire che non sono realmente interessato a quel tipo di discorsi o speculazioni”, ha detto O’Connell. “Posso dirti che amo questa squadra. Amo tutto di questa organizzazione. È qui che voglio essere. È qui che voglio continuare ad allenare e guidare.”

O’Connell e il direttore generale Kwesi Adofo-Mensah hanno firmato contratti quadriennali quando sono stati assunti entro poche settimane dal 2022. Hanno combinato per un record di 20-14 nelle prime due stagioni, ma i proprietari Zygi e Mark Wilf hanno deciso di non offrire entrambe le estensioni del contratto a metà dei loro negozi. Mark Wilf ha dichiarato ad agosto che tali discussioni si sarebbero concentrate sulla postseason del 2024, se giustificato, e che i Vikings hanno registrato un inaspettato record di 14-3 e si sono qualificati per i playoff.

Ma fino a quando non verrà raggiunto un accordo, O’Connell sarebbe sulla buona strada per diventare un coach free agent dopo la stagione 2025. Domenica mattina, Fox Sports ha riferito che diverse squadre della NFL sarebbero interessate ad acquisire O’Connell tramite scambio se i Vikings si offrissero. lui disponibile.

Ma diverse fonti della squadra hanno affermato questo fine settimana che i Wilfs non sono interessati a scambiare O’Connell, e la dichiarazione di O’Connell di lunedì indicava che non aveva alcun interesse a uscire. Ha detto che il suo “unico obiettivo a questo punto” è trovare un modo per superare la sconfitta per 31-9 di domenica contro i Detroit Lions e iniziare a gettare le basi per una vittoria contro i Los Angeles Rams nella partita di playoff wild card di lunedì su SoFi. . Stadio.

“(Non sono interessato) a mio parere a questo punto in qualsiasi conversazione che non riguardi realmente i Rams e il compito da svolgere”, ha detto O’Connell, “e la mia responsabilità personale è quella di portare un miglioramento immediato rispetto a ieri, ma cogli anche l’opportunità di partecipare a tornei (questo è il mio unico obiettivo al momento.

In tre stagioni in Minnesota, O’Connell è stato 34-17 nella stagione regolare, il sesto miglior risultato della NFL in quell’arco di tempo. È uno dei tre allenatori nella storia della NFL, insieme a Matt LaFleur e George Seifert, ad aver vinto almeno 13 partite in due delle prime tre stagioni come capo allenatore.