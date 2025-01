Kevin Owens ataca Shawn Michaels; Jacob fatu demolirá Braun Strowman; Gunther mantém e mais (25 de janeiro de 2025)

Rhea Ripley e Bron Breakker mantêm, Cody Rhodes salva Shawn Michaels e muito mais.

A WWE voltou com a segunda edição do The Vintage Show, o evento principal no sábado à noite, em 25 de janeiro de 2025, no Frost Bank Center, em San Antonio, Texas. Este evento seguiu o sucesso da primeira edição, que foi transmitida em dezembro de 2024, marcando o Renascimento do popular show da NBC após dezesseis anos de ausência.

As superestrelas como Jey usam, o campeão mundial dos pesos pesados ​​Gunther, Braun Strowman, o imparado WWE Cody Rhodes e Jacob Fatu, campeão, apareceram no programa em San Antonio.

Foram estabelecidas três partidas pelo título, juntamente com um confronto de pesos pesados ​​entre Braun Strowman e Jacob Fatu, para o show. Além disso, foi agendada uma assinatura de contrato entre Cody Rhodes e Kevin Owens para o evento.

Saiba o que aconteceu neste sábado, já que temos o resumo completo, os aspectos mais proeminentes, os resultados e a lista de vencedores para o episódio de retorno da WWE SNME.

Resumo e destaques do SNME

Rhea Ripley (C) vs Nia Jax – Campeonato Mundial da Mulher

Nia Jax não perdeu tempo, deixando o campeão com um cabeçalho durante os anúncios. Quando a campainha tocou, o campeão disparou, derrubando o Challenger com uma bola de canhão.

Nos momentos finais da festa, Jax foi para o aniquilador, mas Ripley o rebateu em uma bomba de poder. Jax subiu para a segunda corda novamente, mas Rhea liderou o desafiante do lado de fora e a tirou com um corpo cruzado.

De volta ao ringue, Jax pousou o aniquilador da segunda corda e foi por um segundo, mas Ripley interceptou, aterrissando a cadeira elétrica. Ripley então chegou ao Riptide, fez a capa e manteve o título feminino em todo o mundo contra Nia Jax no primeiro jogo da noite.

Bron Breakker (C) vs Sheamus – WWE Intercontinental Championship

O guerreiro celta assumiu o controle cedo, suavizando o campeão com golpes e cotovelos. Breakker disparou de volta, indo supersônico e batendo Sheamus. A ação derramou do lado de fora, onde Bron era para a lança, mas Sheamus interceptou e enviou o campeão contra a área cronista.

Sheamus experimentou um corpo cruzado dos degraus de aço, mas Bron interceptou com uma lança brutal no ar. Breakker então atacou as costelas do guerreiro celta, enquanto Sheamus lutou com a dor, zombando de Breakker em Desafio.

Nos momentos finais da partida pelo título de IC, Sheamus pegou Breakker e bateu no Cruz Celtic, indo para a capa, mas Breakker saiu.

Breakker retalia com um golpe e foi para o convés, mas Sheamus ficou no jogo. O campeão então mediu Sheamus para a lança, mas o guerreiro celta fez um chute no Brogo, a capa. Breakker conseguiu colocar o pé nas cordas bem a tempo.

Sheamus pediu outro chute de Brogo, mas suas costelas cederam. Breakker aproveitou, entregando uma lança brutal no convés. Um, dois, três: Bron Breakker manteve o título Intercontinental!

Shawn Michaels fez sua caminhada em frente à multidão de sua cidade natal por assinar o contrato entre Cody Rhodes e Kevin Owens. Michaels pegou o microfone e expressou o quão feliz ele estava voltando para casa em San Antonio.

Ele então revelou que tinha um emprego a fazer hoje à noite, que era para assinar o contrato. A HBK anunciou a entrada de Kevin Owens, o prêmio, enquanto seguia para o ringue com o título de Eagle alado na mão para a assinatura do contrato.

Assinatura do contrato entre Cody Rhodes e Kevin Owens moderado por Shawn Michaels

Cody Rhodes entrou no anel, chegando cara a cara com Kevin Owens. Shawn Michaels pegou o microfone e pediu que ambos se sentassem.

Rhodes e Owens continuaram a avaliar enquanto Shawn moveu as coisas junto com a introdução, mais uma vez pedindo que assinassem o contrato. O pesadelo americano foi o primeiro a assinar, esperando Owens seguir seu exemplo.

Owens revisou o contrato e depois pegou o microfone, afirmando que Cody estava errado na noite em que ele disse que Ko tomou o caminho mais fácil. Rhodes respondeu, dizendo que não estava aqui para justificar o passado, e nem Shawn Michaels havia voltado para ouvi -lo.

Cody então pediu a Owens que assinasse o contrato, mas Owens respondeu que iria perto de todos que diziam que não é o campeão. Depois que o título for conquistado em Royal Rumble Ple, tudo o que Cody chegará a ele!

Michaels interveio, afirmando que Owens simplesmente parecia com ciúmes. Owens não podia acreditar em seus ouvidos e perguntou o que o HBK havia dito. Michaels repetiu suas palavras, e Ko imediatamente o deixou, finalmente assinou o contrato com frustração. Então, Shawn pediu a um árbitro, que pediu aos dois homens que renunciassem a seus títulos, que pendessem alto para o jogo da escada na próxima semana.

Os títulos arrecadados quando Michaels cortou uma promoção para o título indiscutível Clash da WWE entre Rhodes e Owens no Royal Rumble Ple. Shawn ofereceu um aperto de mão, mas Owens recusou. Michaels então abraçou Rhodes, apenas para Owens atacar o campeão.

Michaels o confrontou, mas Ko ficou perturbado, atacando a lenda e indo para o pacote Piledriver. No entanto, Rhodes interveio com um chute e, em um momento de Shawn Michaels Vintage, ele levou Kevin Owens com a icônica música do Sweet Chin!

Braun Strowman vs Jacob fatu

Os dois gigantes bloquearam os chifres quando Strowman assumiu o controle mais cedo, eliminando a gordura do ringue. Strowman foi para outro ataque, mas o fatu abaixou as cordas, fazendo com que Braun caísse do ringue. O fatu levou Strowman com uma imersão suicida através das cordas.

Os dois trocaram tiros no meio do ringue, com Stowman recuperando o controle do jogo. A ação derramou para fora quando o Express Stowman correu para o fatu. Uma segunda viagem de Strowman Express atingiu o fatu pela mesa do locutor.

Strowman foi para uma terceira viagem, mas o Fatu disparou, deixando Braun na mesa do alto -falante e seguindo -o empurrando -o para os degraus de aço. Dentro do ringue, o fatu acertou vários ataques consecutivos no quadril. O árbitro tentou intervir, mas Fatu o empurrou para fora e continuou o ataque, deixando Strowman parecido chocado.

A partida terminou em desqualificação quando o Fatu trouxe uma cadeira de anel de anel. A segurança tentou intervir, mas comeu uma cadeira de aço para seus problemas.

Segurança e autoridades tentaram disseminar a situação e controlar as coisas, mas o Fatu subiu na corda superior, com o objetivo de pousar uma lua no sangrento Stwman. O gerente geral do Smackdown, Nick Aldis, também entrou no ringue, tentando acalmar o fatu.

Apesar dos esforços para detê -lo, Fatu atingiu outra lua da corda superior. A equipe médica rapidamente se jogou para ver Stowman, que estava sangrando mal. Mas o Fatu mais uma vez entrou na corda, preparando -se para uma terceira sala lunar, continuando o caos.

Gunther (C) vs Jey Use – World Heavyweight Championship

A campainha tocou, e Gunther não perdeu tempo, pousando uma bota brutal em Jey. O anel geral assumiu o controle mais cedo, atingindo Jey no tapete e seguindo -o com um cheque devastador. Jey se defendeu com vários cotovelos, tentando recuperar algum impulso.

Jey continuou o ataque, mas Gunther o reverteu rapidamente, assumindo o controle mais uma vez. Jey, no entanto, levantou Gunther e acertou uma queda de Samoa, comprando algum tempo no evento principal.

A multidão se recuperou atrás de Jey enquanto era para outro ataque, mas o campeão conseguiu uma bota e o seguiu com uma bomba de poder. Ele foi à capa, mas Jey se recusou a parar de fumar!

Jey se recuperou com vários cotovelos, mas Gunther respondeu com um suplex alemão, buscando terminar o jogo. No entanto, Jey atirou com um superkick, na capa, mas Gunther saiu. Jey acertou um ataque de quadril e foi para outra capa, mas o campeão saiu novamente quando o evento principal desencadeou.

Jey subiu para a corda superior, mas Gunther interceptou, aterrissando as costeletas. O campeão subiu e procurou um superplex, mas Jey escorregou por baixo, conseguiu uma bomba de poder e indo para a capa. Gunther saiu mais uma vez.

A areia explodiu com “Isso é incrível!” Cantios Quando Jey pegou uma lança e foi à capa, mas, para surpresa de todos, o campeão voltou.

Outro Jey Superkick seguiu por uma lança, e agora Jey estava na corda superior. O toque de uso, na capa, pousou, mas Gunther saiu no momento perfeito!

A areia explodiu com “Yeet!” As músicas quando Gunther reverteu o próximo ataque de Jey em duas bombas brutais de poder. Ele foi à capa, um, dois, três e Gunther manteve o título mundial de peso pesado no evento principal do evento principal na noite de sábado!

Resultados do evento principal na noite de sábado

Rhea Ripley (C) derrotou Nia Jax – Campeonato Mundial da Mulher

Bron Breakker (C) cobriu Sheamus para manter o Campeonato Intercontinental da WWE

A assinatura do contrato entre Cody Rhodes e Kevin Owens moderada por Shawn Michaels acabou em uma luta

Braun Strowman vs Jacob fatu terminou no DQ quando o Fatu agrediu Stowman

Gunther (C) derrotou Jey Use – World Heavyweight Championship

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.