Kevin Owens vs Sami Zayn: WWE Head Record

Os dois amigos tiveram uma longa história de traições e confrontos.

O prêmio Kevin Owens e Sami Zayn tiveram uma longa história de traições, consequências e remendos. Pode -se dizer que eles têm uma das histórias mais complicadas que flutuam entre amizade e animosidade.

As duas estrelas canadenses começaram como amigos e parceiros da equipe de gravadoras no Ring of Honor (ROH) e Guerrilhas de luta livre (PWG). Enquanto Zayn ingressou na WWE em 2013, a estréia de Ko ocorreu em 2014 e as duas estrelas foram designadas para a marca de desenvolvimento, NXT.

Durante seus primeiros dias no NXT, os dois amigos tiveram uma conseqüência inicial que levou a uma intensa disputa. Zayn e Ko finalmente se reuniram na lista principal como uma equipe de gravadora, e Owens ligou -se novamente a Zayn, que começou outra disputa entre os dois.

As duas estrelas estiveram envolvidas em várias disputas, muitas vezes desfocando as linhas entre amigos e inimigos e sua complicada história liderou alguns dos jogos e histórias mais memoráveis.

A PROPRESSE VOU PARA ZAYN novamente por não ajudá -lo no jogo pelo título indiscutível da WWE contra Cody Rhodes no Royal Rumble Ple. A traição agora levou a uma nova história entre os dois, com as duas estrelas afirmando que desta vez é diferente.

De frente para o registro de face

S.No Evento Estipulação Ganhador 01. WWE NXT Takeover: Rival 2015 Partida única para o título WWE NXT Kevin Owens 02. WWE NXT Takeover: Instapable 2015 Partida única para o título WWE NXT Sem concurso 03. WWE 2016 Payback Único casal Kevin Owens 04. WWE RAW (20 de junho de 2016) Único casal Sami Zayn 05. WWE Battleground 2016 Único casal Sami Zayn 06. WWE RAW (5 de setembro de 2016) Único casal Kevin Owens 07. WWE RAW (5 de dezembro de 2016) Único casal Kevin Owens 08. WWE RAW (20 de fevereiro de 2017) Único casal Kevin Owens 09. WWE RAW (6 de março de 2017) Único casal Kevin Owens 10. WWE RAW (27 de março de 2017) Nenhuma parte de desqualificação Sami Zayn 11. WWE SmackDown (26 de setembro de 2017) Único casal Kevin Owens por decisão do árbitro 12. WWE Smackdown (6 de fevereiro de 2018) WWE Title #1 Contestor Match Sem concurso 13. WWE RAW (9 de abril de 2018) Parte para contrato bruto Sem concurso 14. WWE WrestleMania 37 (2021) Único casal Kevin Owens 15. WWE SmackDown (16 de abril de 2021) Único casal Kevin Owens por Count Out 16. WWE Inferno em uma célula 2021 Único casal Sami Zayn 17. WWE Smackdown (2 de julho de 2021) Dinheiro no banco descreve o último homem parado Kevin Owens 18. WWE Smackdown (13 de janeiro de 2023) Único casal Sem concurso 19. Câmara de eliminação da WWE 2025 Partido não autorizado TBD

As duas estrelas lutaram entre si um total de 60 vezes com seis delas em PLEs ou em programas transmitidos. Quando se trata de programas transmitidos, as duas estrelas se enfrentaram em um total de dezoito jogos.

Ko e Zayn se reuniram pela primeira vez na marca de desenvolvimento, onde o título do NXT estava em jogo, Owens venceu a vitória na primeira reunião. Em sua quarta reunião sobre a WWE Raw, Zayn conquistou a primeira vitória contra Ko.

Desde então, as duas estrelas lutaram um total de 19 vezes, com Owens emergindo vitorioso em dez vezes e Zayn venceu quatro jogos. Além disso, quatro jogos terminaram em um não -contest.

Total de correspondências: 18 Kevin Owens: 10 Sami Zayn: 04

Os dois ex -amigos agora estão prontos para lutar em uma partida não autorizada na câmara de eliminação. Isso ocorreu após as recentes consequências em que Owens desafiou Zayn para um jogo e, apesar de suas feridas, Sami aceitou o jogo.

Quais são seus momentos favoritos de sua longa rivalidade entre eles? Pode haver paz entre os dois amigos ou a complicada dinâmica existirá para sempre? Compartilhe seus pensamentos e previsões na seção de comentários.

