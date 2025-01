Kevin Pietersen coloca seu nome no ringue para o cargo de técnico de rebatidas da Índia

Kevin Pietersen aposentou-se do críquete profissional em 2018.

O ex-capitão da Inglaterra Kevin Pietersen foi apontado como uma opção para o cargo vago de técnico de rebatidas da Índia.

Na quarta-feira, surgiu um relatório no Cricbuzz alegando que o Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI) está considerando contratar um treinador de rebatidas em tempo integral após as lutas dos batedores indianos, incluindo Virat Kohli e Rohit Sharma, contra a Nova Zelândia e a Austrália.

Há alguns meses, a Índia sofreu uma embaraçosa derrota em casa por 3 a 0 (a primeira na história) para a Nova Zelândia. Também acabou com o domínio de 12 anos da Índia em casa. Os gigantes asiáticos perderam então o Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25 por 3 a 1 na Austrália, perdendo o troféu após oito anos.

Após a reunião de revisão entre os principais dirigentes do BCCI, o técnico Gautam Gambhir e o capitão Rohit Sharma, um dos pontos-chave que surgiram foi a exigência de um treinador de rebatidas.

Atualmente, a equipe técnica indiana inclui o técnico Gambhir, o técnico de boliche Morne Morkel, o técnico de campo T Dilip e dois assistentes técnicos – Ryan ten Doeschate e Abhishek Nayar.

O BCCI teria ponderado alguns nomes para o cargo de treinador de rebatidas, incluindo ex-gigantes nacionais. O BCCI sempre recorreu a jogadores indianos como treinadores de boliche e rebatidas.

Kevin Pietersen coloca-se “à disposição” do BCCI

Quando a notícia da aparente busca do BCCI por um treinador de rebatidas surgiu nas redes sociais, o grande rebatedor inglês Kevin Pietersen juntou-se à corrida twittando que estava disponível para o cargo.

Confira seu tweet:

Pietersen é aclamado como um dos maiores batedores que já jogou. Ele foi uma peça fundamental da seleção inglesa que venceu a série Ashes fora de casa em 2010/11, a série na Índia em 2012/13, e subiu para o ranking da equipe de teste nº 1 do ICC.

Ele se aposentou do críquete profissional em 2018, mas não ocupou uma função permanente de treinador em uma equipe internacional.

