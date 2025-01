Key Bills WR è stato escluso per la partita di domenica

I Buffalo Bills entrano nella settimana 18 della stagione NFL 2024 senza più nulla per cui giocare, avendo già bloccato il seme n. 2 nella AFC.

I Bills affrontano i New England Patriots nel loro finale di stagione regolare, e mentre ci si aspetta che i titolari giochino, l’allenatore Sean McDermott probabilmente darà loro solo un quarto circa prima di ritirarli.

Buffalo ha fatto un lavoro impressionante vincendo le partite nonostante alcuni cambi di personale in attacco, un segnale incoraggiante che la squadra può finalmente superare i suoi recenti problemi post-stagionali.

Il quarterback Josh Allen è considerato il favorito per vincere l’MVP della NFL dopo aver guidato uno degli attacchi più efficienti della lega nonostante non avesse un eccezionale raccoglitore di passaggi.

I Bills hanno dato ad Allen un bersaglio affidabile in Amari Cooper, che ha mostrato lampi di essere una vera numero 1. 1 nel gioco di passaggio, anche se i due devono ancora fornire una prestazione eccezionale insieme.

Cooper dovrebbe essere considerato una parte fondamentale dell’attacco anche se non si adatterà nella settimana 18.

“Bills WR Amari Cooper è stato declassato a out. Non viaggerà ed è stato esonerato per una questione familiare personale”, ha scritto su X l’insider di ESPN Adam Schefter.

Questa potrebbe essere una preoccupazione dato il punto della stagione, ma è più probabile che i Bills lascino che Cooper si prenda cura di ciò di cui ha bisogno a causa della loro attuale situazione di playoff.

Speriamo che non sia niente di serio e che Cooper torni in tempo per la postseason.

