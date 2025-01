Key Eagles -Player dovrebbe essere uno dei migliori agenti liberi nel 2025

Le Philadelphia Eagles dovranno dare tutto ciò che hanno se sperano di vincere il Super Bowl quest’anno ed è importante che facciano.

Il motivo per cui la squadra deve vincere in questo momento è perché nessuna squadra è mai la stessa nella NFL nella stagione successiva.

I buoni giocatori partono ogni anno come agenti liberi per tutte le squadre e Josh Sweat potrebbe essere quel ragazzo per Eagles in questa stagione.

Secondo ESPN Insider Jeremy Fowler, Sweat è uno dei migliori agenti liberi e desidera la sua ragionevole parte di volontari.

𝗥𝗨𝗠𝗢𝗥𝗦: #Eagles De Josh Sweat dovrebbe essere uno dei migliori agenti liberi le cui aquile non possono lavorare con lui un appuntamento fino all’inizio della libera agenzia, per. @JFowlerspn Ha molte scadenze. pic.twitter.com/stpuudlldu – jpafootball (@jasrifootball) 29 gennaio 2025

Il sudore è perso in tutti i grandi nomi di questa difesa delle aquile.

Ricorda, questa è una difesa che ospita Darius Slay, Zach Baun, Jalen Carter, Jordan Davis e altri grandi giocatori.

Un ex bowler professionista, il sudore è nel segno della sua carriera ed ha ancora solo 27 anni nonostante sia nella sua settima stagione della NFL.

La migliore stagione della sua carriera è arrivata nel 2021 quando ha registrato 11 sacchi, 23 colpi di quarterback, 15 contrasti per la perdita e un intercettazione.

Quest’ultima stagione, Sweat ha registrato otto sacchi e ha dimostrato che può essere un pezzo prezioso su qualsiasi linea difensiva nella giusta situazione.

Sarà interessante vedere come influisce sulla partita contro i Chiefs di New Orleans tra qualche domenica da ora in poi.

